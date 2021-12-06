Грустная судьба Шевченко, победы Зари и Александрии. Главные новости за 5 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 5 декабря

Луганская команда принимала "Ингулец". В очень непростом поединке команда Скрипника победила благодаря единственному голу от Дениса Фаворова в середине второго тайма. Завоеванные три очка позволили вернуться на третье место, но "Днепр-1" сегодня в рамках 17-го тура еще сыграет с "Черноморцем".

"Александрия" забила в ворота закарпатцев три сухих мяча. Начал разгром Спинелли, продолжил Третьяков, а точку поставил Дубра. Таким образом, команда Юрия Гуры поднялась на шестую строчку, опередив "Десну". Черниговцы в свою очередь показали характер и расточительность одновременно. После 50-ти минут игры с "Мариуполем" они уступали 0:2 (дубль Кащука), затем усилиями Юрченко, который забил сам и ассистировал Арвеладзе, сравняли, Будковский не реализовал пенальти, Волошин забил третий гол. Однако удержать победу "Десна" не смогла, пропустив на 90-й минуте от Хромея. Несмотря на ничью, Мариуполь остается последним в УПЛ.

Счет – всего 2:0 в пользу туринцев, но игра команды Андрея Шевченко заставила обозревателя UA-Футбол Леона Вургафта назвать "Дженоа" худшей командой Серии А. Генуэзцы за весь матч не нанесли ни одного (!) удара по воротам, тогда как "Ювентус" сделал это 27 раз. К слову, первый гол влетел после прямого удара с углового. "Дженоа" занимает 18 место, "Ювентус" поднялся на пятое, отставание от идущей четвертой "Аталанты" составляет семь очков.

Красные дьяволы на своем поле принимали "Кристалл Пелас". Соперник сдаваться не желал и продержал счет 0:0 до 77-й минуты, пока отличный гол не забил Фред. МЮ так и выиграл – 1:0 и поднялся на шестое место. Пятым идет "Тоттенхэм" – команда Конте разгромила "Норвич" 3:0, под руководством итальянца шпоры выиграли третий матч в АПЛ подряд. Третью победу одержал и Стивен Джеррард – его "Астон Вилла" обыграла "Лестер" 2:1 и опередила лисов в турнирной таблице, поднявшись на десятую строчку.

Команда Кристиана Штрайха играла на выезде с "Боруссией" из Менхенгладбаха. И за первые 25 минут забила хозяевам пять голов, такое до "Фрайбурга" в Германии в последний раз делала… "Боруссия" из Менхенгладбаха 37 лет назад в игре с "Брауншвейгом". К концу первого тайма в ворота жеребцов влетел еще один мяч, игра так и завершилась со счетом 0:6 в пользу Фрайбурга, который в турнирной таблице идет четвертым.

О тренерских отставках

"РБ Лейпциг", который должен был бороться за чемпионство, а оказался в нижней части турнирной таблицы, уволил американца Джесси Марча после третьего поражения подряд. В отставку был отправлен главный тренер "Сент-Этьена" Клод Пюэль, ведь авторитетный клуб замыкает турнирную таблицу Лиги 1. СМИ активно пишут, что наставник "Бенфики" Жорже Жезус может потерять свой пост, если не обыграет "Динамо" в матче Лиги Чемпионов в среду.