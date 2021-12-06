Грустная судьба Шевченко, победы Зари и Александрии. Главные новости за 5 декабря
А также феерия в Чернигове и дебютная победа Рангника во главе МЮ
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 5 декабря
Заря ситуативно вышла на третье место
Луганская команда принимала "Ингулец". В очень непростом поединке команда Скрипника победила благодаря единственному голу от Дениса Фаворова в середине второго тайма. Завоеванные три очка позволили вернуться на третье место, но "Днепр-1" сегодня в рамках 17-го тура еще сыграет с "Черноморцем".
Александрия не замечает Минай и обходит Десну
"Александрия" забила в ворота закарпатцев три сухих мяча. Начал разгром Спинелли, продолжил Третьяков, а точку поставил Дубра. Таким образом, команда Юрия Гуры поднялась на шестую строчку, опередив "Десну". Черниговцы в свою очередь показали характер и расточительность одновременно. После 50-ти минут игры с "Мариуполем" они уступали 0:2 (дубль Кащука), затем усилиями Юрченко, который забил сам и ассистировал Арвеладзе, сравняли, Будковский не реализовал пенальти, Волошин забил третий гол. Однако удержать победу "Десна" не смогла, пропустив на 90-й минуте от Хромея. Несмотря на ничью, Мариуполь остается последним в УПЛ.
Дженоа опозорилась в игре с Ювентусом
Счет – всего 2:0 в пользу туринцев, но игра команды Андрея Шевченко заставила обозревателя UA-Футбол Леона Вургафта назвать "Дженоа" худшей командой Серии А. Генуэзцы за весь матч не нанесли ни одного (!) удара по воротам, тогда как "Ювентус" сделал это 27 раз. К слову, первый гол влетел после прямого удара с углового. "Дженоа" занимает 18 место, "Ювентус" поднялся на пятое, отставание от идущей четвертой "Аталанты" составляет семь очков.
МЮ одержал первую победу под руководством Рангника
Красные дьяволы на своем поле принимали "Кристалл Пелас". Соперник сдаваться не желал и продержал счет 0:0 до 77-й минуты, пока отличный гол не забил Фред. МЮ так и выиграл – 1:0 и поднялся на шестое место. Пятым идет "Тоттенхэм" – команда Конте разгромила "Норвич" 3:0, под руководством итальянца шпоры выиграли третий матч в АПЛ подряд. Третью победу одержал и Стивен Джеррард – его "Астон Вилла" обыграла "Лестер" 2:1 и опередила лисов в турнирной таблице, поднявшись на десятую строчку.
Фрайбург повторил уникальный рекорд Бундеслиги
Команда Кристиана Штрайха играла на выезде с "Боруссией" из Менхенгладбаха. И за первые 25 минут забила хозяевам пять голов, такое до "Фрайбурга" в Германии в последний раз делала… "Боруссия" из Менхенгладбаха 37 лет назад в игре с "Брауншвейгом". К концу первого тайма в ворота жеребцов влетел еще один мяч, игра так и завершилась со счетом 0:6 в пользу Фрайбурга, который в турнирной таблице идет четвертым.
О тренерских отставках
"РБ Лейпциг", который должен был бороться за чемпионство, а оказался в нижней части турнирной таблицы, уволил американца Джесси Марча после третьего поражения подряд. В отставку был отправлен главный тренер "Сент-Этьена" Клод Пюэль, ведь авторитетный клуб замыкает турнирную таблицу Лиги 1. СМИ активно пишут, что наставник "Бенфики" Жорже Жезус может потерять свой пост, если не обыграет "Динамо" в матче Лиги Чемпионов в среду.
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