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Очередное поражение Шевченко, дебют Рангника, рекорд в Германии. Главные новости за 05.12. Аудио

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Очередное поражение Шевченко, дебют Рангника, рекорд в Германии. Главные новости за 05.12. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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"Заря" принимала "Ингулец", "Десна" и "Мариуполь" устроили шоу, но и это не все наши новости на сегодня. "Дженоа" опозорилась в матче с туринским "Ювентусом", Ральф Рангник дебютировал во главе "Манчестер Юнайтед", "Фрайбург" повторил уникальный рекорд чемпионата Германии, а также о трех тренерских отставках в Европе, двух уже реальных и одной потенциальной. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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