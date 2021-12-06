Очередное поражение Шевченко, дебют Рангника, рекорд в Германии. Главные новости за 05.12. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Заря" принимала "Ингулец", "Десна" и "Мариуполь" устроили шоу, но и это не все наши новости на сегодня. "Дженоа" опозорилась в матче с туринским "Ювентусом", Ральф Рангник дебютировал во главе "Манчестер Юнайтед", "Фрайбург" повторил уникальный рекорд чемпионата Германии, а также о трех тренерских отставках в Европе, двух уже реальных и одной потенциальной. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.