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Днепр-1 снова третий, вызов Мудрика в сборную, потеря Динамо. Главные новости за 6 декабря

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А также потенциальные трансферы Шахтера и победа Эвертона

Днепр-1 снова третий, вызов Мудрика в сборную, потеря Динамо. Главные новости за 6 декабря

shakhtar.com

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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 6 декабря

Днепр-1 не отдает третье место

Команда Игоря Йовичевича закрывала 17-й тур матчем против "Черноморца". Одесситам удалось открыть счет – отметился Исаенко, но почти сразу Пихаленок восстановил паритет, а во втором тайме Довбик реализовал пенальти и ассистировал Игнатенко. 3:1 – "Днепр-1" возвращается на третье место, где после победы над "Ингульцем" была "Заря".

Петраков обратил внимание на Мудрика

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сообщил, что внес в расширенный список игроков вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика. Администраторы из УАФ уже готовят ему визу на матч против Шотландии в рамках плей-офф отбора в ЧМ-2022, который запланирован на март следующего года. По словам Петракова, Мудрик составит конкуренцию Зубкову и Цыганкову в борьбе за место на левом фланге атаки. Михаил в текущем сезоне имеет два гола и шесть результативных передач в 16 матчах за "Шахтер".

Динамо потеряло защитника на конец сезона

Киевская команда полетела на последний матч группового этапа против "Бенфики" без Томаша Кендзеры. Как сообщают СМИ, у поляка оказался положительным тест на коронавирус. Он также пропустит игру против "Зари" в воскресенье, 12 декабря. Напомним, что альтернативой Кендзере справа в защите у "Динамо" является Тимчик и Караваев.

О трансферах Шахтера

Накануне президент донецкого клуба Ринат Ахметов дал большое интервью, в котором заявил, что готов инвестировать в "Шахтер". Сразу появилась информация, что горняки интересуются форвардом бразильского "Интернасьоналя" Юри Альберто. Бразильские СМИ сообщают, что клуб отпустит форварда, отличившегося 21 голом в 53 матчах, не менее чем за 15 млн евро. Итальянские журналисты утверждают, что "Шахтер" готов предложить Манора Соломона и 10 млн евро за игрока "Сассуоло" Жереми Бога, на которого также претендует "Аталанта".

Эвертон прервал серию без побед в матче против Арсенала

15-й тур английской Премьер-лиги завершал матч между "Эвертоном" и Арсеналом. Ириски пропустили перед перерывом от Мартина Эдегора. Дважды арбитр отменял забитые ими голы после подсказок ВАР, но на 79-й Ришарлисон все же сравнял счет. А на 90+2-й Демирай Грэй отличным ударом принес "Эвертону" первую победу с сентября! Ливерпульская команда поднялась на 12 место, а Арсенал остался седьмым.

Дженоа опустился на предпоследнее место

Команду Андрея Шевченко подвинул "Кальяри", закрывавший 16-й тур итальянской Серии А матчем против "Торино". Соперники сильнейшего так и не определили – ничья 1:1. Набранный балл позволил "Кальяри" сравняться с генуэзцами по очкам и опередить их по дополнительным показателям.

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