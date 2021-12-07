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Мудрик в сборной, COVID у защитника Динамо и заявление Ахметова. Главные новости за 06.12. Аудио

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Мудрик в сборной, COVID у защитника Динамо и заявление Ахметова. Главные новости за 06.12. Аудио

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеДнепр-1 снова третий, вызов Мудрика в сборную, потеря Динамо. Главные новости за 6 декабря

"Днепр-1" закрыл тур УПЛ матчем против "Черноморца", но и это не все наши новости на сегодня. Петраков внес в расширенный список вингера "Шахтера", "Динамо" потеряло защитника перед матчами против "Бенфики" и "Зари", Ахметов дал большое интервью, "Эвертон" наконец-то выиграл, а "Кальяри" подвинул "Дженоа" ближе ко дну таблицы. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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