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"Должен быть здесь на 100%" - Риццоли заявил, что будет жить в Украине

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(1 голосов)

Новый куратор подготовки арбитров намерен вплотную заняться украинским судейством

"Должен быть здесь на 100%" - Риццоли заявил, что будет жить в Украине

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Новый куратор подготовки арбитров УАФ Никола Риццоли рассказал, какие задачи поставлены перед ним на новой должности.

"Хочу поблагодарить президента УАФ, он создает все необходимые условия, чтобы судьи в Украине могли развиваться.

Я должен выучить Украину настолько, насколько это возможно, так что буду жить здесь. Должна быть хорошая связь со страной, сложно разобраться в чужом футбольном менталитете. Это требует много времени, так что у меня нет других проектов за пределами Украины. Должен быть здесь на 100%.

Планирую встречаться с рефери на каждом собрании, анализировать каждый матч и разбирать каждую ситуацию, вникать во все спорные моменты", – сказал Риццоли.

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В статье: Никола Риццоли Комитет арбитров УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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мы за динамо (киев)
07.12.2021 в 20:27
ой пля. по 17-ому туру то може хай би їхав куди напуй.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.12.2021 в 20:08
Щастя то яке...
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