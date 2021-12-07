"Должен быть здесь на 100%" - Риццоли заявил, что будет жить в Украине
Новый куратор подготовки арбитров намерен вплотную заняться украинским судейством
Фото: пресс-служба УАФ
"Хочу поблагодарить президента УАФ, он создает все необходимые условия, чтобы судьи в Украине могли развиваться.
Я должен выучить Украину настолько, насколько это возможно, так что буду жить здесь. Должна быть хорошая связь со страной, сложно разобраться в чужом футбольном менталитете. Это требует много времени, так что у меня нет других проектов за пределами Украины. Должен быть здесь на 100%.
Планирую встречаться с рефери на каждом собрании, анализировать каждый матч и разбирать каждую ситуацию, вникать во все спорные моменты", – сказал Риццоли.
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