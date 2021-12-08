Антирекорд Шахтера, передача Зинченко, таланты для Динамо. Главные новости за 07.12. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 7 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеАнтирекорд Шахтера, ассист Зинченко, новый талант для Динамо. Главные новости за 7 декабря
"Горняки" впервые завершили групповой раунд ЛЧ без единой победы, но и это не все наши новости на сегодня. Зинченко оформил результативное действие, "Ливерпуль" выбросил "Милан" из еврокубков, "Динамо" продлило молодого таланта, плюс его агенты привезли в Киев еще одного, а также чистка в донецком "Шахтере". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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