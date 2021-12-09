Яремчук забивает Динамо, Барселона в ЛЕ, контракт игрока Шахтера. Главные новости за 08.12. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Динамо" проиграло "Бенфике" и завершило выступления в Лиге чемпионов в текущем сезоне, но и это не все наши новости на сегодня. Команда Хави не достигла успеха в Мюнхене (ожидаемо), "новички" плей-офф главного клубного европейского турнира, контракт "Шахтера" с нападающим, перенос матча Малиновского из-за погоды. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.