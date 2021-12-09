Яремчук забивает Динамо, Барселона в ЛЕ, контракт игрока Шахтера. Главные новости за 08.12. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
"Динамо" проиграло "Бенфике" и завершило выступления в Лиге чемпионов в текущем сезоне, но и это не все наши новости на сегодня. Команда Хави не достигла успеха в Мюнхене (ожидаемо), "новички" плей-офф главного клубного европейского турнира, контракт "Шахтера" с нападающим, перенос матча Малиновского из-за погоды. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Из-за возмущения команд и болельщиков матч Аталанта - Вильярреал перенесен во второй раз
- Яремчук в плей-офф ЛЧ, Динамо в отпуске. Бенфика – Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча
- 1:0. Яремчук наказал киевлян. Бенфика открыла счет с Динамо – Видео
- Стала известна предварительная причина смерти Игоря Гамулы
- Стиль большого города. Женская команда Шахтера приняла участие в фотопроекте
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...