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Украина заинтересована в проведении матча за Суперкубок УЕФА

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Владимир Зеленский встретился с президентом УЕФА

Украина заинтересована в проведении матча за Суперкубок УЕФА

Фото: president.gov.ua

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой УЕФА Александром Чеферином, который прибыл в нашу страну по случаю 30-летия УАФ.

Зеленский поблагодарил Чеферина за реализацию проектов по развитию футбольной инфраструктуры в Украине, сделав акцент на поддержке программ для детей-переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

По словам Президента, Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году.

"Украина вместе с Польшей успешно провела финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году. Наша страна имеет достаточно богатые традиции в проведении на высоком уровне мировых и европейских чемпионатов по олимпийским видам спорта", - сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал Чеферину о программах "Здоровая Украина", "Большое строительство" и "Активные парки" для развития физической культуры в Украине. В 2022 году начнется строительство универсальной учебно-тренировочной базы сборных Украины по футболу.

Также отмечается, что УАФ рассматривает возможности подачи заявок на проведение женского ЧЕ-2025 по футболу, мужского ЧЕ по пляжному футболу, ЧЕ U-21 и U-17, ЧЕ по футзалу и финалу Лиги конференций УЕФА.

В конце встречи Зеленский вручил Чеферину орден князя Ярослава Мудрого IV степени.

Украина заинтересована в проведении матча за Суперкубок УЕФА - изображение 1
Фото: president.gov.ua
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В статье: Александер Чеферин Владимир Зеленский
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Источник:
president.gov.ua

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 15:47
Чого б не відмити ще пару сотень мільйонів на типа підготовці.
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