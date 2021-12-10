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В Национальной опере состоялась церемония празднования 30-летия УАФ - ФОТО

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Отпраздновали по-богатому

В Национальной опере состоялась церемония празднования 30-летия УАФ - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

В четверг, 9 декабря, в Национальной опере Украины проходит торжественная церемония празднования 30-летия Украинской ассоциации футбола.

В церемонии принимают участие руководители государства, делегация УЕФА во главе с президентом Александером Чеферином, который приехал в Украину по приглашению президента УАФ Андрея Павелко, представители ФИФА, руководители европейских футбольных ассоциаций.

В Национальной опере собрались звезды украинского футбола, среди которых Олег Блохин, Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, Олег Протасов, Анатолий Демяненко и другие. Также на праздник приглашены руководители и сотрудники УАФ, представители СМИ и другие знатные гости.

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Во время торжественной церемонии присутствующие вспомнили яркие моменты по истории украинского футбола, отметили легенд и тех, кто писал футбольную летопись независимой Украины.

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В статье: УАФ
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
10.12.2021 в 00:23
Странно, что не в цирке...
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