В Национальной опере состоялась церемония празднования 30-летия УАФ - ФОТО

В четверг, 9 декабря, в Национальной опере Украины проходит торжественная церемония празднования 30-летия Украинской ассоциации футбола.

В церемонии принимают участие руководители государства, делегация УЕФА во главе с президентом Александером Чеферином, который приехал в Украину по приглашению президента УАФ Андрея Павелко, представители ФИФА, руководители европейских футбольных ассоциаций.

В Национальной опере собрались звезды украинского футбола, среди которых Олег Блохин, Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, Олег Протасов, Анатолий Демяненко и другие. Также на праздник приглашены руководители и сотрудники УАФ, представители СМИ и другие знатные гости.

Во время торжественной церемонии присутствующие вспомнили яркие моменты по истории украинского футбола, отметили легенд и тех, кто писал футбольную летопись независимой Украины.