Ничья Зари в ЛК, поражение Аталанты, Шахтер продлил бразильцев. Главные новости за 9 декабря 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 9 декабря

"Заря" закрыла еврокубковый сезон для украинских клубов, сыграв вничью 1:1 с норвежским клубом “Буде-Глимт” в шестом туре Лиги конференций. Назарина вывел “Зарю” вперед в первом тайме, великолепно исполнив штрафной, но во втором тайме команда Виктора Скрипника забила в свои ворота – автогол на счету Виталия Вернидуба. “Заря” закончила группу на третьем месте, набрав семь очков.

Помимо Лиги конференции, вчера были сыграны и последние матчи группы Лиги Европы. В 1/8 с первых мест вышли “Лион”, “Монако”, “Спартак”, “Айнтрахт”, “Галатасарай”, “Црвена Звезда”, “Байер” и “Вест Хэм”. А на вторые позиции и плей-офф с экс-командами Лиги чемпионов наиграли "Рейнджерс", "Реал Сосьедад", "Наполи", "Олимпиакос", "Лацио", "Брага", "Бетис" и "Динамо” Загреб.

В четверг состоялся перенесенный матч Лиги чемпионов между “Аталантой” и “Вильярреалом”. Игра не состоялась днем ранее из-за снегопада в Бергамо. “Аталанте” нужно было только побеждать, чтобы занять второе место, “Вильярреал” устраивала и ничья. В итоге победили гости. “Вильярреал” по ходу матча выигрывал 3:0 (дважды Данжума, Капу), затем “Аталанта” смогла отыграть два мяча (Малиновский и Сапата), но в итоге проиграла 2:3. “Вильярреал” вышел в плей-офф Лиги чемпионов, “Аталанта” сыграет в Лиге Европы.

Вслед за Жуниором Мораесом, донецкий "Шахтер" продлил контракты с двумя игроками. "Горняки" продлили трудовые отношения с бразильскими полузащитниками Майконом и Аланом Патриком. Оба игрока подписали соглашения до 31 декабря 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил заинтересованность в в проведении Суперкубка УЕФА в Украине в 2024 или 2025 году. Об этом Зеленский заявил на встрече с главой УЕФА Александром Чеферином, который прибыл в Украину по случаю 30-летия УАФ. Ранее Суперкубок УЕФА проводился в Грузии, Северной Македонии, Венгрии, Норвегии и других странах.

Бывший тренер "Шальке" и московского “Спартака” Доменико Тедеско возглавил "РБ Лейпциг". 36-летний специалист подписал контракт до июня 2023 года. Тедеско заменил во главе команды американца Джесси Марша, который был уволен за неудовлетворительные результаты.