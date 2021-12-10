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Возможный Суперкубок УЕФА в Украине и разборки Селезнева. Главные новости за 09.12. Аудио

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Возможный Суперкубок УЕФА в Украине и разборки Селезнева. Главные новости за 09.12. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеНичья Зари в ЛК, поражение Аталанты, Шахтер продлил бразильцев. Главные новости за 9 декабря

"Заря" завершила выступления в еврокубках, "Аталанта" вылетела в Лигу Европы, но и это не все наши новости на сегодня. "Шахтер" продлил контракты с еще двумя бразильцами, Зеленский заинтересован в проведении Суперкубка УЕФА в Украине, экс-тренер "Спартака" возглавил ведущий немецкий клуб, а журналист подал заявление на Селезнева в полицию. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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