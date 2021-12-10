УАФ построит современную учебно-тренировочную базу для сборных
Украину посетил президент УЕФА Александер Чеферин
Фото: пресс-служба УАФ
В Украине построят современную учебно-тренировочную базу для сборных. Об этом на церемонии 30-летия УАФ заявил глава государства Владимир Зеленский.
Новая база будет расположена в населенном пункте Княжичи, недалеко от Киева. Комплекс будет включать в себя шесть тренировочных полей. Строительные работы должны стартовать в 2022 году. Планируется, что комплекс будет служить тренировочной базой как для национальных мужских и женских сборных, так и для детских, юношеских команд.
BREAKING!!!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 9, 2021
Ukraine to get their very own St George’s Park / Clarefontaine ????????????
President Zelenskyy has just revealed that the base will be built near Boryspil
12 hectares, a stadium, academies & a number of hybrid pitches!
UAF will be based there
Work will begin in 2022 pic.twitter.com/2cbZzfuRRg
К слову, это уже не первая попытка построить базу для национальных сборных. В начале 2020 года президент УАФ Андрей Павелко сообщал о начале проектных работ по возведению в Княжичах учебно-тренировочной базы для сборных Украины.
Напомним, по случаю 30-летия Украинской ассоциации футбола в Киев прибыла делегация УЕФА во главе с Александером Чеферином.
9 декабря президент УЕФА Александер Чеферин и президент УАФ Андрей Павелко в Офисе Президента Украины встретились с Владимиром Зеленским. Среди основных вопросов, которые обсуждались, были, в частности, развитие футбола в Украине, достижения и планы УАФ.
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