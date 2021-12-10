  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. УАФ построит современную учебно-тренировочную базу для сборных
В тренде

УАФ построит современную учебно-тренировочную базу для сборных

Общие новости
(1 голосов)

Украину посетил президент УЕФА Александер Чеферин

УАФ построит современную учебно-тренировочную базу для сборных

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

В Украине построят современную учебно-тренировочную базу для сборных. Об этом на церемонии 30-летия УАФ заявил глава государства Владимир Зеленский.

Новая база будет расположена в населенном пункте Княжичи, недалеко от Киева. Комплекс будет включать в себя шесть тренировочных полей. Строительные работы должны стартовать в 2022 году. Планируется, что комплекс будет служить тренировочной базой как для национальных мужских и женских сборных, так и для детских, юношеских команд.

К слову, это уже не первая попытка построить базу для национальных сборных. В начале 2020 года президент УАФ Андрей Павелко сообщал о начале проектных работ по возведению в Княжичах учебно-тренировочной базы для сборных Украины.

Напомним, по случаю 30-летия Украинской ассоциации футбола в Киев прибыла делегация УЕФА во главе с Александером Чеферином.

9 декабря президент УЕФА Александер Чеферин и президент УАФ Андрей Павелко в Офисе Президента Украины встретились с Владимиром Зеленским. Среди основных вопросов, которые обсуждались, были, в частности, развитие футбола в Украине, достижения и планы УАФ.

Читайте такжеУкраина заинтересована в проведении матча за Суперкубок УЕФА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Владимир Зеленский УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Evgenariys (Чернигов)
10.12.2021 в 09:36
а чем Динамовская уже плохая, или суркисня много бабла берет?
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...