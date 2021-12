УАФ построит современную учебно-тренировочную базу для сборных

В Украине построят современную учебно-тренировочную базу для сборных. Об этом на церемонии 30-летия УАФ заявил глава государства Владимир Зеленский.

Новая база будет расположена в населенном пункте Княжичи, недалеко от Киева. Комплекс будет включать в себя шесть тренировочных полей. Строительные работы должны стартовать в 2022 году. Планируется, что комплекс будет служить тренировочной базой как для национальных мужских и женских сборных, так и для детских, юношеских команд.

BREAKING!!!



Ukraine to get their very own St George’s Park / Clarefontaine ????????????



President Zelenskyy has just revealed that the base will be built near Boryspil



12 hectares, a stadium, academies & a number of hybrid pitches!



UAF will be based there



Work will begin in 2022 pic.twitter.com/2cbZzfuRRg