  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Президент УЕФА: УАФ уже достигла того, что многие не достигли бы и за сто лет
В тренде

Президент УЕФА: УАФ уже достигла того, что многие не достигли бы и за сто лет

Общие новости
(3 голосов)

Александер Чеферин поздравил УАФ с 30-летним юбилеем

Президент УЕФА: УАФ уже достигла того, что многие не достигли бы и за сто лет

Фото: УАФ / Автор - Владимир Раснер

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил участников торжественного вечера в честь 30-летия Украинской ассоциации футбола, состоявшегося в Киеве в Национальной опере Украины.

"Оглядываясь на три десятилетия независимости, вы должны гордиться тем, что уже сделали. Вы достигли того, что многие не достигли бы и за сто лет.

Украинские клубы играют важную роль на европейском уровне, регулярно участвуют в престижных соревнованиях под эгидой УЕФА. Донецкий "Шахтер" останется последним обладателем Кубка УЕФА, а киевское "Динамо" остановилось всего в шаге от финала Лиги чемпионов в 1999 году.

Без "сине-желтой" формы сборной Украины нельзя представить ни одного крупного турнира, как и без многих ее игроков, являющихся футболистами мирового уровня. Самым выдающимся является Андрей Шевченко, который выиграл Золотой мяч 2004 года вслед за такими величественными игроками всех времен, как Олег Блохин и Игорь Беланов.

Читайте такжеУАФ построит современную учебно-тренировочную базу для сборных

Украина неоднократно зарекомендовала себя как достойный владелец больших футбольных событий. Мы до сих пор восхищаемся прекрасными воспоминаниями о Евро-2012, которое Украина проводила вместе с Польшей, и финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 года в Киеве.

Еще важнее то, что количество детей, которые наслаждаются нашей замечательной игрой в Украине, ежегодно растет и это несмотря на все проблемы, не имеющие отношения к футболу и с которыми вам пришлось столкнуться. Это свидетельствует о видении, силе и преданности ассоциации подлинным ценностям футбола. Это та самая преданность делу, которую вы чувствуете во время каждого разговора с Андреем Павелко.

Я особенно горжусь тем, что вы признали аспект социальной ответственности нашего вида спорта, запустив выдающиеся проекты, использующие спорт как инструмент защиты, создавая безопасную среду для общества. Футбол уникален, он дает каждому из нас возможность мечтать. А вы, друзья мои, разрешаете миллионам детей следовать за своими мечтами на зеленом поле.

Я благодарю вас за это от имени УЕФА и от себя лично и желаю еще долгих лет успеха! С юбилеем, мои друзья!", - цитирует Чеферина пресс-служба УАФ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина УЕФА Александер Чеферин УАФ
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Prideman (Lviv)
10.12.2021 в 11:59
Ага))) падаємо все нижче і нижче...видатне досягнення)(
Ответить
0
0
alexrico11 (Кривий Ріг)
10.12.2021 в 11:30
Президент УЕФА: УАФ уже достигла того, что многие не достигли бы и за сто лет.Откуда он знает про отмытие бабла на искуственных полях?)))
Ответить
+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
10.12.2021 в 11:22
Так то оно так, но Чефир забыл сказать что детский футбол практически отсутствует, все секции держатся в основном на энтузиазме тренеров, родителей и спонсорских средств. А когда малыши подростают их забирают Динамо либо Шахтер, но это единицы, а большинству приходится забыть о игре миллионов, ибо они ни кому не нужны.
Ответить
0
0
Болельщик39 (Харьков)
10.12.2021 в 11:30
Ну, не знаю, у нас чуть ли не в каждом дворе секция, в городе несколько круглогодичных чемпионатов для детей, потому что в один чемпионат всех поместить немыслимо. Требуйте от администрации строительство искусственных полей в каждом дворе, школе или микрорайоне - это основа! Тренеры найдутся, в крайнем случае среди пап, игравших в команде мастеров.
Ответить
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
10.12.2021 в 11:36
Так у нас тоже куча секций, понятно что они все платные, но вот чтоб поехать на турнир всеукраинский нужно деньги, иногда покрывают спонсоры, но в основном все за счёт родителей, не все могут потянуть 2-3 выезда в месяц. А второе, не везде, но очень часто на турниры возят избранных, а если ребенок талантлив но его место покупают более состоятельные родители .
+1
0
тутти-10 (Сумська область)
10.12.2021 в 11:09
Та ясєн пєнь! Хто ще за один присєд робить орденоносцями десятки дармоїдів? Інші і за сто років такого собі не дозволяють. Це правда
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
10.12.2021 в 11:07
Такое впечатление, что в современном мире футбол навязывают, как религию. А за походы в церковь надо платить:))
Ответить
0
0
Skalat (Київ)
10.12.2021 в 10:51
Если он про коррупцию, то да, досягли больше чем другие
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...