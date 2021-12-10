Президент УЕФА: УАФ уже достигла того, что многие не достигли бы и за сто лет

Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил участников торжественного вечера в честь 30-летия Украинской ассоциации футбола, состоявшегося в Киеве в Национальной опере Украины.

"Оглядываясь на три десятилетия независимости, вы должны гордиться тем, что уже сделали. Вы достигли того, что многие не достигли бы и за сто лет.

Украинские клубы играют важную роль на европейском уровне, регулярно участвуют в престижных соревнованиях под эгидой УЕФА. Донецкий "Шахтер" останется последним обладателем Кубка УЕФА, а киевское "Динамо" остановилось всего в шаге от финала Лиги чемпионов в 1999 году.

Без "сине-желтой" формы сборной Украины нельзя представить ни одного крупного турнира, как и без многих ее игроков, являющихся футболистами мирового уровня. Самым выдающимся является Андрей Шевченко, который выиграл Золотой мяч 2004 года вслед за такими величественными игроками всех времен, как Олег Блохин и Игорь Беланов.