Попросил вернуть жену домой. Зинченко не понравилась шутка Президента Украины
У Зеленского промелькнули нотки из старой профессии
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко остался дома с маленькой дочерью Евой и собакой по имени Луи, в то время как его супруга, журналистка Влада Седан, была ведущей торжественного мероприятия в Киеве, приуроченного 30-летию УАФ.
В один из моментов мероприятия президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на фразу соведущего Седан, Артема Гагарина, по поводу того, что "муж попросил Владу без фотографии с президентом Украины не возвращаться". В ответ Зеленский с иронией отметил, что "есть шанс не возвращаться" вовсе. Зинченко написал следующее:
"Луи просил передать, что ему эта шутка не понравилась. Верните жену домой!"
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