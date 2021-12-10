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Попросил вернуть жену домой. Зинченко не понравилась шутка Президента Украины

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

У Зеленского промелькнули нотки из старой профессии

Попросил вернуть жену домой. Зинченко не понравилась шутка Президента Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко остался дома с маленькой дочерью Евой и собакой по имени Луи, в то время как его супруга, журналистка Влада Седан, была ведущей торжественного мероприятия в Киеве, приуроченного 30-летию УАФ.

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В один из моментов мероприятия президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на фразу соведущего Седан, Артема Гагарина, по поводу того, что "муж попросил Владу без фотографии с президентом Украины не возвращаться". В ответ Зеленский с иронией отметил, что "есть шанс не возвращаться" вовсе. Зинченко написал следующее:

"Луи просил передать, что ему эта шутка не понравилась. Верните жену домой!"

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В статье: Александр Зинченко Владимир Зеленский Влада Седан
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Комментарии (10)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.12.2021 в 13:55
Куда бы выслать эту зелёную соплю, чтобы она не вернулась
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0
0
efim423 (odessa)
10.12.2021 в 13:52
у зажравшихся свой юмор .
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
10.12.2021 в 13:39
Дебіли вибрали собі подібного преПИздентом. Скільки нам все це після нього вигрібати!(((
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+1
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
10.12.2021 в 13:15
73% Вы даже сейчас не понимаете что натворили???
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
10.12.2021 в 13:24
а что натворили? Баселона в опе?
Ответить
+1
-1
тутти-10 (Сумська область)
10.12.2021 в 13:40
Як вони можуть це все зрозуміти??? Щоб розуміти, треба мати чим розуміти
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
10.12.2021 в 13:05
Зеленский последние несколько лет очень плохо шутит...
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+3
-2
Zolotoy Myach (Chicago)
10.12.2021 в 13:08
Буквально как раз после "Стадиона" его шутки, так себе)))))
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0
-2
Русланбай (Рівне)
10.12.2021 в 12:41
Є такі пари де дружина набагато ЯСКРАВІША за партнера. Як раз в даному випадку так і є. Зіну забудуть за 5-7 років. А Сєдан буде і далі виблискувати. Коли женишся на такій зірці, мусиш бути до цього готовий. Якшо в партнера купа комплексів і невпевненість в собі , 100 % будуть СКАНДАЛИ. І нічим хорошим цей шлюб не закінчиться.
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+1
-5
Zolotoy Myach (Chicago)
10.12.2021 в 12:31
Зинченко не понравилась шутка или его волкодаву? Или это намёк журналюг этого сайта, что Зина псина ипучая?
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+1
-4


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