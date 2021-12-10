Попросил вернуть жену домой. Зинченко не понравилась шутка Президента Украины

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко остался дома с маленькой дочерью Евой и собакой по имени Луи, в то время как его супруга, журналистка Влада Седан, была ведущей торжественного мероприятия в Киеве, приуроченного 30-летию УАФ.

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В один из моментов мероприятия президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на фразу соведущего Седан, Артема Гагарина, по поводу того, что "муж попросил Владу без фотографии с президентом Украины не возвращаться". В ответ Зеленский с иронией отметил, что "есть шанс не возвращаться" вовсе. Зинченко написал следующее: