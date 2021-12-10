Павелко: УАФ - чрезвычайно амбициозная национальная ассоциация в Европе и мире

Президент УАФ Андрей Павелко выступил на церемонии празднования 30-летия украинской ассоциации футбола.

Я очень благодарен каждому из вас – ветеранам, тренерам, футболистам, управленцам, болельщикам и нашим зарубежным партнерам. Все президенты ассоциации, которые сейчас присутствуют на празднике, я благодарен каждому из вас за то, что вы внесли свой вклад в развитие футбола. Наши легенды, наши региональные ассоциации, каждый день работающие над тем, чтобы развивался наш футбол. Наши клубы, президенты клубов и меценаты все те, кто сейчас вкладывает свою энергию и душу в будущее футбола Украины. Это наш общий праздник, ведь для того чтобы в будущем иметь победы наших национальных сборных, сегодня нужно каждому работать над тем, чтобы развивалась инфраструктура, детские и юношеские школы, клубы. Это все дает право надеяться на будущие победы.

Я уверен, что именно благодаря вам мы будем не только вспоминать славную историю, которую мы с гордостью чтим в Украине, но и все достижения, которые были до этого. Важно, чтобы каждый из вас и мы вместе сделали все необходимое, чтобы вовлечь в игру и здоровый образ жизни миллионы мальчиков и девочек, чтобы они занимались любимым футболом, и мы видели, как в нашей стране растут будущие новые обладатели "Золотого мяча". Это очень важно, потому что в Украине очень талантливая молодежь, и у нас есть очень амбициозные планы для того, чтобы привлечь к футболу миллионы детишек.

Сегодня был очень важный момент. Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского, который сегодня во время встречи с президентом УЕФА Александером Чеферином обсудил с ним планы по давней мечте — строительству тренировочной базы для наших национальных сборных. Это мечта всех наших футбольных поколений, они все мечтали, чтобы у наших юношеских, молодежных и национальных сборных был свой дом, где бы они работали над тем, чтобы достойно представлять нашу страну на международной арене.

Я благодарен, потому что именно благодаря таким амбициозным планам в нашей стране впервые может быть построена база для всех сборных, и это, считаю, будет следующим шагом к предстоящим победам наших команд.

Также важно, чтобы именно благодаря развитию инфраструктуры, детского и юношеского футбола наши клубы вернули Украине победы в еврокубках. Важно, чтобы наше поколение детей и болельщиков увидело, как наши клубы привезут в Украину кубок Лиги чемпионов, кубок Лиги Европы. Все ждут, и я считаю, что в Украине для этого достаточно талантливой молодежи.

Еще раз всех поздравляю, я горжусь, что работаю вместе с вами. Мы - мощная команда, мы - чрезвычайно амбициозная национальная ассоциация в Европе и мире", - сказал Павелко.