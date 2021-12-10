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Григорчук: Хочу работать в УПЛ, мой приоритет - Украина

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(3 голосов)

Тренер ждет предложений

Григорчук: Хочу работать в УПЛ, мой приоритет - Украина

фото - ФК "Шахтер" Солигорск

Новина українською

Украинский тренер Роман Григорчук, который сейчас находится в творческом отпуске, признался, что ждет предложений от клубов УПЛ. Напомним, что последним местом работы Григорчука был солигорский "Шахтер".

"Я отдыхаю сейчас. Четыре месяца не работаю, а дальше увидим. Ничего конкретного нет, но соскучился по футболу.

Предложения из УПЛ? Не могу сказать, что ничего не было, но конкретно говорить не буду.

Лучше скажу, когда будет договоренность. Конечно, хочу работать в УПЛ, мой приоритет - Украина", - сказал Григорук.

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В статье: Роман Григорчук
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (1)
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seryiezik (Киев)
10.12.2021 в 20:23
Роман, возвращайтесь в Одессу и возродить Черноморец!
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