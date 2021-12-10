СМИ: Монзуль будет признана лучшим арбитром Украины в 2021 году

В конце каждого году Украинская ассоциации футбола совместно с Комитетом арбитров традиционно определяет лучшего арбитра.

По информации Meta-ratings, по итогам 2021 года это звание будет присуждено Екатерине Монзуль из Харькова.

На вчерашнем гала-представлении, посвященном 30-летию УАФ, это косвенно подтвердил глава Комитета арбитров нашей страны итальянец Лучано Лучи, сказав, что она для него – номер один.

По итогам этого года украинка также была отмечена IFFHS, став четвертой в рейтинге лучших женщин-арбитров .

Напомним, что 40-летняя харьковчанка была признана лучшей в Украине в 2020 году, а в течении минувшего десятилетия неоднократно входила в когорту лучших среди женщин в мировом футболе.