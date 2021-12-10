СМИ: Монзуль будет признана лучшим арбитром Украины в 2021 году
Достойных нет, подобных мало
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В конце каждого году Украинская ассоциации футбола совместно с Комитетом арбитров традиционно определяет лучшего арбитра.
По информации Meta-ratings, по итогам 2021 года это звание будет присуждено Екатерине Монзуль из Харькова.
На вчерашнем гала-представлении, посвященном 30-летию УАФ, это косвенно подтвердил глава Комитета арбитров нашей страны итальянец Лучано Лучи, сказав, что она для него – номер один.
По итогам этого года украинка также была отмечена IFFHS,
Напомним, что 40-летняя харьковчанка была признана лучшей в Украине в 2020 году, а в течении минувшего десятилетия неоднократно входила в когорту лучших среди женщин в мировом футболе.
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