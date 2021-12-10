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СМИ: Монзуль будет признана лучшим арбитром Украины в 2021 году

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Достойных нет, подобных мало

СМИ: Монзуль будет признана лучшим арбитром Украины в 2021 году

facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

В конце каждого году Украинская ассоциации футбола совместно с Комитетом арбитров традиционно определяет лучшего арбитра.

По информации Meta-ratings, по итогам 2021 года это звание будет присуждено Екатерине Монзуль из Харькова.

На вчерашнем гала-представлении, посвященном 30-летию УАФ, это косвенно подтвердил глава Комитета арбитров нашей страны итальянец Лучано Лучи, сказав, что она для него – номер один.

По итогам этого года украинка также была отмечена IFFHS, став четвертой в рейтинге лучших женщин-арбитров.

Напомним, что 40-летняя харьковчанка была признана лучшей в Украине в 2020 году, а в течении минувшего десятилетия неоднократно входила в когорту лучших среди женщин в мировом футболе.

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В статье: Екатерина Монзуль УАФ
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2021 в 22:25
Це просто жах...
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