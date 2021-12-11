Очередное поражение Шевченко, третье место Днепра-1. Главные новости за 10 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 10-е декабря.

Стартовал 18-й тур УПЛ. Он станет завершающим в 2021-м году. В первой игре пятницы между собой сошлись "Мариуполь" и "Днепр-1". Аутсайдер, несмотря на домашний матч, прогнозируемо проиграл, хоть и смог выдать полчаса неплохой игры. Однако после пропустил трижды. С пенальти отличились Довбик и Пихаленок, с игры - бразилец Билл. Стоит отметить, что за первую половину матча на две желтые успел наиграть Алексей Кащук. Итого, "Днепр-1" уходит на зимнюю паузу на третьем месте, в то время как "Мариуполь" точно останется последним.

Во второй игре пятницы "Ингулец" принимал "Десну". Несмотря на ужасно долгую серию без побед, которая насчитывала десять матчей, коллектив Лавриненко сумел взять победу. В чем-то, даже сенсационную. По голу в каждом из таймов оформили Ковалев и Полегенько, а "Десна" смогла ответить лишь мини-шедевром от Дегтярева. Как итог - три очка для "казаков" и лифт на 13-ю позицию. "Десна" пока что идет на седьмом месте.

Тяжелый период в тренерской карьере Андрея Николаевича. Команда украинца, "Дженоа", противостояла в дерби "Сампдории". Итог - поражение. Коллектив Шевченко первым пропустил трижды, однако сумел отквитать один гол усилиями Дестро. Это первый точный удар "Дженоа" в эпоху Шевченко. Стоит отметить, что для "драконов" это уже третье поражение кряду и четвертое в пяти играх украинского коуча. Следующий соперник - "Салернитана" в кубке. После - "Лацио" в чемпионате.

В это воскресенье киевское "Динамо" сыграет против "Зари". Как сообщает официальный сайт команды, далеко не все футболисты смогут сыграть в этом поединке. Главная потеря - Томаш Кендзера, у которого коронавирус. Из-за него он не играл и против "Бенфики". Близок к возвращению Влад Супряга, однако учитывая, что год подходит к концу, сыграет он уже весной. Не готовы к возвращению Артем Беседин и Денис Попов. Оба давно находятся вне игры.

18-летний вингер "Динамо" Самба Диалло продолжает находиться на радарах клубов Европы. L’Équipe передает, что сейчас за футболистом следят "Боруссия" Дортмунд, "РБ Лейпциг", "Барселона", "Вильярреал", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл". Скауты этих коллективов обратили внимание на голеадорские успехи игрока, который забил пять голов в Юношеской Лиге Чемпионов. Не так давно Самба подписал новый контракт с "Динамо" сроком на пять лет .