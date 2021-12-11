  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Очередное поражение Шевченко, третье место Днепра-1. Главные новости за 10 декабря
В тренде

Очередное поражение Шевченко, третье место Днепра-1. Главные новости за 10 декабря

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Победа "Ингульца", коронавирус Кендзеры, интерес к Диалло - все это в главных новостях за пятницу, 10-е декабря

Очередное поражение Шевченко, третье место Днепра-1. Главные новости за 10 декабря

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 10-е декабря.

"Днепр-1" уходит зимовать на третьем месте

Стартовал 18-й тур УПЛ. Он станет завершающим в 2021-м году. В первой игре пятницы между собой сошлись "Мариуполь" и "Днепр-1". Аутсайдер, несмотря на домашний матч, прогнозируемо проиграл, хоть и смог выдать полчаса неплохой игры. Однако после пропустил трижды. С пенальти отличились Довбик и Пихаленок, с игры - бразилец Билл. Стоит отметить, что за первую половину матча на две желтые успел наиграть Алексей Кащук. Итого, "Днепр-1" уходит на зимнюю паузу на третьем месте, в то время как "Мариуполь" точно останется последним.

"Ингулец" дома обыграл "Десну"

Во второй игре пятницы "Ингулец" принимал "Десну". Несмотря на ужасно долгую серию без побед, которая насчитывала десять матчей, коллектив Лавриненко сумел взять победу. В чем-то, даже сенсационную. По голу в каждом из таймов оформили Ковалев и Полегенько, а "Десна" смогла ответить лишь мини-шедевром от Дегтярева. Как итог - три очка для "казаков" и лифт на 13-ю позицию. "Десна" пока что идет на седьмом месте.

"Дженоа" под руководством Шевченко проиграла третий матч кряду

Тяжелый период в тренерской карьере Андрея Николаевича. Команда украинца, "Дженоа", противостояла в дерби "Сампдории". Итог - поражение. Коллектив Шевченко первым пропустил трижды, однако сумел отквитать один гол усилиями Дестро. Это первый точный удар "Дженоа" в эпоху Шевченко. Стоит отметить, что для "драконов" это уже третье поражение кряду и четвертое в пяти играх украинского коуча. Следующий соперник - "Салернитана" в кубке. После - "Лацио" в чемпионате.

Томаш Кендзера не поможет "Динамо" в последнем матче года

В это воскресенье киевское "Динамо" сыграет против "Зари". Как сообщает официальный сайт команды, далеко не все футболисты смогут сыграть в этом поединке. Главная потеря - Томаш Кендзера, у которого коронавирус. Из-за него он не играл и против "Бенфики". Близок к возвращению Влад Супряга, однако учитывая, что год подходит к концу, сыграет он уже весной. Не готовы к возвращению Артем Беседин и Денис Попов. Оба давно находятся вне игры.

Ряд клубов следят за юным дарованием "Динамо" Самба Диалло

18-летний вингер "Динамо" Самба Диалло продолжает находиться на радарах клубов Европы. L’Équipe передает, что сейчас за футболистом следят "Боруссия" Дортмунд, "РБ Лейпциг", "Барселона", "Вильярреал", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл". Скауты этих коллективов обратили внимание на голеадорские успехи игрока, который забил пять голов в Юношеской Лиге Чемпионов. Не так давно Самба подписал новый контракт с "Динамо" сроком на пять лет.

АПЛ выбрала лучшего игрока и тренера ноября

Английская премьер-лига подбила традиционные итоги, назвав лауреатов премий "Игрок месяца" и "Тренер месяца". Самым ценным игроком ноября стал фулбек "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд. В трех играх англичанин забил один гол и отдал четыре голевые передачи. А вот награда лучшего тренера отправится в Манчестер, где её заберет Пепе Гвардиола. Испанский коуч помог "Сити" выиграть три матча в ноябре с общим счетом 7:1. Сейчас его команда лидирует в АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...