Эффектное возвращение Мораеса, день пенальти в АПЛ, Златан-спаситель. Главные новости за 11 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 11 декабря

Горняки в первом круге проиграли команде Юрия Гуры на НСК "Олимпийский", поэтому стремились взять реванш. Но "Александрия" оказалась крепким орешком. Первый тайм завершился вничью 0:0, а после перерыва забил Кожушко. Де Дзерби удалось сломать ход событий благодаря заменам – Соломон сначала сравнял, а затем Жуниор Мораес, наконец вернувшийся после травмы, уже через две минуты после выхода на поле забил победный для "Шахтера" мяч. 1:2 в пользу донецкой команды.

В Луцке, где "Верес" принимал "Рух", хозяева забили первыми в середине второго тайма – отличился Панасенко. Но Климчук в ответ реализовал пенальти – 1:1 в итоге. Обескровленная "Ворскла" (четверо травмированных) забила первой, играя в гостях против "Львова" – результативный удар на счету Коджови. Но хозяева отыгрались благодаря голу Ременяка. От идущего третьим "Днепра-1" "Ворскла" уже отстает на семь очков.

Лидер чемпионата "Манчестер Сити" обыграл "Вулверхэмптон" благодаря пенальти, который Стерлинг забил в середине второго тайма (Зинченко отыграл полный матч). Аналогичным образом "Ливерпуль" выиграл у "Астон Виллы" – 11-метровый реализовал Салах. В матче между "Норвичем" и "Манчестер Юнайтед" единственный гол на счету Криштиану Роналду. Ну, вы догадались – тоже с пенальти. В матче "Челси" – "Лидс" зрители увидели сразу три пенальти! Два забил Жоржиньо в составе аристократов, один – Рафинья у павлинов. Второй 11-метровый "Челси" забил на 90+4, это позволило победить со счетом 3:2. И только "Арсенал" победил без помощи пенальти - 3:0 над "Саутгемптоном".

В Италии было сыграно три матча. "Фиорентина" разбила "Салернитану" 4:0, дубль у Влаховича, уже имеющий на своем счету 15 мячей в Серии А. Фиалки сейчас идут на пятом месте. "Ювентус" не удержал преимущество над "Венецией" – ничья 1:1. "Милан" вообще должен был проиграть "Удинезе", но на 90+2-й эффектный гол забил Златан Ибрагимович и позволил россонери получить ничью.

В 15-м туре немецкой Бундеслиги мюнхенцы одержали волевую победу над "Майнцем". Левандовский промолчал, победный гол Баварии забил юный Мусиала. Победа позволила команде Нагельсманна увеличить отрыв от "Боруссии" уже до шести очков, ведь дортмундцы не смогли переиграть "Богум" – ничья 1:1. Брандт с паса Холанда забил под конец игры. Также отметим победу "Лейпцига" под руководством нового тренера - Доменико Тедеско, быки разбили "Боруссию" из Менхенгладбаха 4:1 и поднялись на седьмое место.

В Испании играют 17 тур. В центральном матче дня "Атлетик" принимал "Севилью" и уступил со счетом 0:1. Единственный гол еще в первом тайме забил Делейни. "Севилья" идет второй в турнирной таблице, отставая от "Реала" на пять очков. "Валенсия" додавила "Эльче" 2:1 и поднялась на седьмое место, опередив "Барселону". Впрочем, у каталонцев на две игры меньше.