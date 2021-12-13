Осечка Динамо, протесты фанатов и триумф Реала в мадридском дерби. Главные новости за 12 декабря
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости из мира футбола за последние сутки
фото - Олександр Приходько
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости из мира футбола за последние сутки
Динамо потеряло очки, позволив Шахтеру стать зимним чемпионом
Динамо закрывало свой календарный год поединком против принципиального соперника Зари. Матч получился интересным и насыщенным на события, но не очень результативным. Команды обменялись точными ударами и разделили очки. Благодаря этому результату Динамо отдало статус зимнего чемпиона Шахтеру. Горняки впереди на два балла.
Заря – четвертая.
Минай потерял возможность для исторической победы, Черноморец добыл три очка
В других матчах игрового дня в рамках УПЛ Черноморец победил Металлист 1925 благодаря двум быстрым голам (один из них – шедевр от Кравченко), а Минай в гостях был очень близок к исторической победе над Колосом. Закарпатцам, чтобы отметить первый выездной успех в своей элитарной истории, не хватило нескольких минут. Поражение 1:2.
Обострение от фанатов: в Киеве и Одессе
Снова делали погоду фанаты. В Одессе местные ультрас "бомбардировали" клубный автобус Черноморца, когда тот направлялся на стадион на матч с МХ 1925 года. А в Киеве фанаты вывесили очередной баннер против Луческу. Румына упрекнули результатами в Лиге чемпионов и призвали его купить билет в Бухарест.
Марлос и Шахтер. Будет ли красивое прощание?
Марлос не пришел на запланированную церемонию прощания с командой, мотивируя это сентиментально-эмоциональной усталостью. Однако Шахтер рассчитывает все же организовать для бразильца с украинским паспортом красивые проводы. Клуб организовал встречу с фанатами на НСК "Олимпийский", хотя еще не получил подтверждение от самого игрока.
Аллахьяр сыграл последний матч за Зарю
Заря не проиграла Динамо благодаря голу иранца Аллахьяра. Символично, что этот матч, по сообщениям источников, стал для форварда последним в футболке Зари. Луганчане не сумели договориться с Фенербахче о продлении аренды, а покупать полноценный контракт футболиста за три миллиона евро, очевидно, нет ресурсов.
Символическим было и празднование Аллахьяром гола – словно попрощался, поклонился за все.
Результаты в топ-чемпионатах: Реал победил Атлетико, а ПСЖ – Монако
В Испании состоялось мадридское дерби. Реал был сильнее Атлетико. Во Франции также было принципиальное противоборство между ПСЖ и Монако. Победил столичный коллектив, Месси отдал голевой пас. Интер в Серии А уничтожил Кальяри, а в Германии разгромное поражение от Аусбурга потерпел Байер – 2:5.
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