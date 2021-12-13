Шахтер – зимний чемпион, уход Аллахьяра, решение Марлоса. Главные новости за 12.12. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 12 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Динамо" неудачно закрыло для себя календарный год матчем против "Зари", но и это не все наши новости на сегодня. Как фанаты опять делали погоду в Одессе и Киеве, решение Марлоса не прийти на церемонию прощания с командой, уход лидера из "Зари", результат дерби Мадрида, ассист Месси. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.