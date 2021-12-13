Шахтер – зимний чемпион, уход Аллахьяра, решение Марлоса. Главные новости за 12.12. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 12 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеОсечка Динамо, протесты фанатов и триумф Реала в мадридском дерби. Главные новости за 12 декабря
"Динамо" неудачно закрыло для себя календарный год матчем против "Зари", но и это не все наши новости на сегодня. Как фанаты опять делали погоду в Одессе и Киеве, решение Марлоса не прийти на церемонию прощания с командой, уход лидера из "Зари", результат дерби Мадрида, ассист Месси. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Леонов: Не хочу говорить о судье. Пускай бы он майку Колоса надел
- Серия А. Наполи и Лацио проигрывают, чемпион становится лидером
- Шахтёр становится зимним чемпионом. Завершилась первая часть сезона УПЛ
- Яремчук в плей-офф ЛЧ, Динамо в отпуске. Бенфика – Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
Новости по теме
- 08:28 Украинские Аллахяр, Гуцуляк и остальные под крылом Скрипника. Символическая сборная 18-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- 04:43 Украинские Осечка Динамо, протесты фанатов и триумф Реала в мадридском дерби. Главные новости за 12 декабря
- 16:06 Весь спорт Билосюк совершила прорыв в гонке преследования в Хохфильцене. Как это было
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...