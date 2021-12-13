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УЕФА поможет Украине создать единый телевизионный пул

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Уже вскоре в Украине появится единый пул

УЕФА поможет Украине создать единый телевизионный пул

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

В Киеве состоялся круглый стол при участии представителей УАФ, ФИФА, УЕФА и ряда европейских национальных ассоциаций с целью обсуждения актуальных вопросов развития европейского футбола.

В частности были затронуты вопросы социального футбола, борьбы с договорными матчами, формированием европейского футбольного купола и медиаправ на трансляцию соревнований.

Встречу инициировал президент УАФ Андрей Павелко. В ней приняли участие руководители и специалисты УАФ, УПЛ, представители ФИФА, УЕФА, а также президенты и генеральные секретари национальных ассоциаций Азербайджана, Армении, Кипра, Латвии, Литвы, Молдовы, Нигерии и Польши.

Глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка поделился с присутствующими информацией о количестве договорных матчей, выявленных в украинском футболе за последние годы, а также рассказал о шагах, которые ассоциация предприняла для контроля над букмекерскими данными с целью снижения количества игр с фиксированным результатом.

Заключительным вопросом круглого стола стала дискуссия по поводу медиаправ в футболе, в частности — проблемы отсутствия единого пула в украинских соревнованиях. Менеджер УЕФА по стратегическому развитию Александр Кучерявый рассказал о неутешительной тенденции со снижением доходов от внутренних трансляций и спонсорства для украинских клубов в период с 2015 по 2020 год и подчеркнул, что только централизация медиаправ может увеличить доходы клубов.

Андрей Павелко подчеркнул, что за 30 лет ни одна попытка централизовать медиаправа в украинском футболе не была успешной, но выразил надежду, что при тесной коллаборации УЕФА, УАФ и УПЛ уже вскоре в Украине появится единый пул. Отмечается, что УЕФА поможет Украине создать единый телевизионный пул.

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В статье: УЕФА УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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Fata Morgana (Запорожье)
13.12.2021 в 15:05
Они этим пулом просто лишат возможности смотреть футбол массовые слои небагатого населения страны! А о сёлах, дачах и других отдалённых участков вообще даже речь не идёт... Хороша, блин, "популяризация" футбола!! От слова "попу".
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2021 в 15:02
Відчуваю, що на 2+2 вже футбол буде недоступний. Не розуміють павелки, що футбол у нас - це зовсім не те, що у них там на заході, він не є видовищем.
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.12.2021 в 14:31
Спасибо, нам уже мегого создали...
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Некр!т (Дзвонимісто)
13.12.2021 в 14:34
напевно це буде уже divan.tv, тепер їхня черга
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