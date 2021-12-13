УЕФА поможет Украине создать единый телевизионный пул
Уже вскоре в Украине появится единый пул
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
В Киеве состоялся круглый стол при участии представителей УАФ, ФИФА, УЕФА и ряда европейских национальных ассоциаций с целью обсуждения актуальных вопросов развития европейского футбола.
В частности были затронуты вопросы социального футбола, борьбы с договорными матчами, формированием европейского футбольного купола и медиаправ на трансляцию соревнований.
Встречу инициировал президент УАФ Андрей Павелко. В ней приняли участие руководители и специалисты УАФ, УПЛ, представители ФИФА, УЕФА, а также президенты и генеральные секретари национальных ассоциаций Азербайджана, Армении, Кипра, Латвии, Литвы, Молдовы, Нигерии и Польши.
Глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка поделился с присутствующими информацией о количестве договорных матчей, выявленных в украинском футболе за последние годы, а также рассказал о шагах, которые ассоциация предприняла для контроля над букмекерскими данными с целью снижения количества игр с фиксированным результатом.
Заключительным вопросом круглого стола стала дискуссия по поводу медиаправ в футболе, в частности — проблемы отсутствия единого пула в украинских соревнованиях. Менеджер УЕФА по стратегическому развитию Александр Кучерявый рассказал о неутешительной тенденции со снижением доходов от внутренних трансляций и спонсорства для украинских клубов в период с 2015 по 2020 год и подчеркнул, что только централизация медиаправ может увеличить доходы клубов.
Андрей Павелко подчеркнул, что за 30 лет ни одна попытка централизовать медиаправа в украинском футболе не была успешной, но выразил надежду, что при тесной коллаборации УЕФА, УАФ и УПЛ уже вскоре в Украине появится единый пул. Отмечается, что УЕФА поможет Украине создать единый телевизионный пул.
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