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НАБУ передала дело об "искусственных полях Павелко" в Нацполицию

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(2 голосов)

В деле якобы отсутствуют подследственные НАБУ субъекты

НАБУ передала дело об "искусственных полях Павелко" в Нацполицию

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Уголовное производство по факту хищения средств, выделенных на строительство футбольных полей с искусственным покрытием производства завода "ФФУ Продакшн", забрали у Национального антикоррупционного бюро и передали в Национальную полицию Украины.

"Детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование по указанному уголовному производству по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных часть 2 статьи 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. По состоянию на дату поступления обращение указанное уголовное производство передано по подследственности в Национальную полицию Украины", – сообщили в ведомстве.

В то же время, в НАБУ не сообщили, кто передал дело о футбольных полях в Нацполицию. По информации "Слово и дело" из своих источников, это уголовное производство передал полицейским прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Передачу инициировали сами детективы НАБУ, поскольку по делу якобы отсутствуют подследственные им субъекты.

Напомним, летом 2018 года НАБУ открыло уголовное производство по делу о закупке искусственного покрытия у завода "ФФУ Продакшн". В этом деле фигурируют глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, должностные лица законодательной, исполнительной ветвей власти и УАФ. Инкриминируется злоупотребление служебным положением, совершенное группой лиц.

НАБУ передала дело об "искусственных полях Павелко" в Нацполицию - изображение 1
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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
Слово и дело

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Комментарии (1)
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TerenceV (Київ)
13.12.2021 в 18:52
Потім поліція передасть справу ще кудись. І викрутиться пан Павелко. А мав би сидіти у в'язниці. Жаль...
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