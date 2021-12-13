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УАФ учредила орден Легенда украинского футбола. Уже есть первые шесть награжденных - ФОТО

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В честь 30-летия УАФ Ассоциация утвердила новую награду

УАФ учредила орден Легенда украинского футбола. Уже есть первые шесть награжденных - ФОТО

uaf.ua

Новина українською

В честь 30-летия УАФ по инициативе Андрея Павелко Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил положение о новой награде – орден президента УАФ "Легенда украинского футбола".

Первыми обладателями престижной награды стали выдающиеся украинские футболисты – капитан киевского "Динамо", лучший игрок СССР 1966 года, заслуженный тренер Украины Андрей Биба, участник чемпионата мира-1966 Валерий Поркуян и еще один участник ЧМ-1966, экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо.

Также орденом президента УАФ "Легенда украинского футбола" были награждены обладатель "Золотого мяча"-1975, экс-тренер сборной Украины Олег Блохин, обладатель "Золотого мяча"-1986 Игорь Беланов и обладатель "Золотого мяча"-2004, экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко

Андрей Биба и Игорь Беланов первыми получили свои награды во время состоявшегося 10 декабря заседания Исполкома УАФ.

УАФ учредила орден Легенда украинского футбола. Уже есть первые шесть награжденных - ФОТО - изображение 1УАФ учредила орден Легенда украинского футбола. Уже есть первые шесть награжденных - ФОТО - изображение 2
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В статье: Олег Блохин Игорь Беланов Йожеф Сабо Валерий Поркуян УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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kravaserega (Kyiv)
13.12.2021 в 20:11
Вы или деб.лы, или с математикой у вас плохо - я шестерых насчитал
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ПетроФ (Луцьк)
13.12.2021 в 20:22
ці журнашлюшки не дружать не тільки з математикоюі а і з пером.))
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alex 66 (Кременчук)
13.12.2021 в 20:26
Я так розумію що перших 5 вже нагородили. а Шева ще не отримав, бо за кордоном.
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