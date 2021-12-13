УАФ учредила орден Легенда украинского футбола. Уже есть первые шесть награжденных - ФОТО

В честь 30-летия УАФ по инициативе Андрея Павелко Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил положение о новой награде – орден президента УАФ "Легенда украинского футбола".

Первыми обладателями престижной награды стали выдающиеся украинские футболисты – капитан киевского "Динамо", лучший игрок СССР 1966 года, заслуженный тренер Украины Андрей Биба, участник чемпионата мира-1966 Валерий Поркуян и еще один участник ЧМ-1966, экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо.

Также орденом президента УАФ "Легенда украинского футбола" были награждены обладатель "Золотого мяча"-1975, экс-тренер сборной Украины Олег Блохин, обладатель "Золотого мяча"-1986 Игорь Беланов и обладатель "Золотого мяча"-2004, экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко

Андрей Биба и Игорь Беланов первыми получили свои награды во время состоявшегося 10 декабря заседания Исполкома УАФ.