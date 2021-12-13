УАФ учредила орден Легенда украинского футбола. Уже есть первые шесть награжденных - ФОТО
В честь 30-летия УАФ Ассоциация утвердила новую награду
uaf.ua
В честь 30-летия УАФ по инициативе Андрея Павелко Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил положение о новой награде – орден президента УАФ "Легенда украинского футбола".
Первыми обладателями престижной награды стали выдающиеся украинские футболисты – капитан киевского "Динамо", лучший игрок СССР 1966 года, заслуженный тренер Украины Андрей Биба, участник чемпионата мира-1966 Валерий Поркуян и еще один участник ЧМ-1966, экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо.
Также орденом президента УАФ "Легенда украинского футбола" были награждены обладатель "Золотого мяча"-1975, экс-тренер сборной Украины Олег Блохин, обладатель "Золотого мяча"-1986 Игорь Беланов и обладатель "Золотого мяча"-2004, экс-тренер
Андрей Биба и Игорь Беланов первыми получили свои награды во время состоявшегося 10 декабря заседания Исполкома УАФ.
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