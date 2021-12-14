Скандал во время жребия ЛЧ, слухи о Григорчуке и Скрипнике. Главные новости за 13 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 13 декабря

Невероятно, но факт - УЕФА ошибся во время жеребьевки 1/8 финала. Когда Маркетти достал "Вильярреал", ему в соперники выпал "Манчестер Юнайтед", но по регламенту этого произойти не должно было, поскольку они встречались на групповом этапе. Аршавин потянул следующий шарик, но затем было зафиксировано еще две ошибки. В результате, через час после жеребьевки, в течение которой возмущались СМИ и клубы, УЕФА объявил о повторной процедуре, во время которой уже все прошло спокойно.

Но недовольные остались. Больше всего – "Реал". В первом варианте его соперником была "Бенфика", а вот после второй жеребьевки им стал "Пари Сен-Жермен". Среди других пар отмечаем противостояние "Атлетико" с "Манчестер Юнайтед", а "Интер" попытается остановить "Ливерпуль". Интересно, что "Челси" в обоих случаях выпал "Лиллю". Упоминаемая "Бенфика" с Романом Яремчуком встретится с "Аяксом".

Лига Европы в нынешнем сезоне проходит в новом формате. После группового этапа идут стыковые матчи, в которых играют команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы, с командами, занявшими третьи места в Лиге Чемпионов. У Украины здесь есть два представителя. "Шериф" во главе с Юрием Вернидубом попытается пройти португальскую "Брагу". "Аталанте" Малиновского выпал греческий "Олимпиакос". Наиболее интригующим противостоянием раунда будут встречи "Барселоны" и "Наполи". Победители стыковых матчей сыграют в 1/8 финала с победителями групп Лиги Чемпионов.

Состоялась жеребьевка Лиги Конференций

В похожем формате проходит третий по рангу турнир Европы. Только здесь после группового этапа в стыковых матчах будут играть команды, занявшие третьи места в группах Лиги Европы, с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Конференций. Обидчик "Зари" норвежский "Буде-Глимт" встретится в частности с "Селтиком". Английскому "Лестеру" выпал "Раннерс", а "Марсель" сыграет с "Карабахом". Все пары здесь >>>.

Журналист телеканала "Футбол" сообщил, что известный украинский тренер Роман Григорчук уже подписал контракт с одесским "Черноморцем". Во вторник об этом будет объявлено официально. Григорчук работал с "Черноморцем" с 2010 по 2014-й, выводил его в финал Кубка Украины, играл в Лиге Европы, в частности, выходил в 1/16 финала турнира. Также Роман Иосифович работал с азербайджанской "Габалой", казахстанской "Астаной" и солигорским "Шахтером".

По информации СМИ, Виктор Скрипник является одним из кандидатов на должность главного тренера венгерского "Ференцвароша", который ранее возглавлял Сергей Ребров. Стороны ведут переговоры о сотрудничестве. Добавим, что контракт Скрипника с "Зарей" действует до лета 2022 года. Вместе с луганской командой Виктор дважды брал бронзу и играл в финале Кубка Украины.

В Италии тур завершал поединок между Ромой и Специей. В основе гостей вышел Виктор Коваленко, он отыграл 53 минуты, после чего был заменен. Победу же одержала "Рома", которая забила по голу в начале каждого из таймов (Смоллинг и Ибаньес). Это позволило римлянам подняться на шестую строчку в турнирной таблице, обойдя "Ювентус".