Две жеребьевки ЛЧ, камбэк Григорчука, уход Скрипника? Главные новости за 13.12. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 13 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Жеребьевку 1/8 главного клубного европейского турнира пришлось проводить дважды, но и это не все наши новости на сегодня. Новый формат Лиги Европы и Лиги конференций, инсайд о возвращении Романа Григорчука в УПЛ, потенциальный переезд Виктора Скрипника в Будапешт, а также завершение тура в Италии матчем между "Ромой" и "Специей" Коваленко. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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