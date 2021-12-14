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"Сам виноват. Напился и сел за руль". Прерванный полет Сергея Щербакова

Общие новости
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(2 голосов)

Трагическая история Сергея Щербакова

"Сам виноват. Напился и сел за руль". Прерванный полет Сергея Щербакова

UA-Футбол
Новина українською

14 декабря годовщина, когда украинский футболист Сергей Щербаков поставил крест на своей футбольной карьере. Многие говорили, что он способен превзойти успехи Андрея Шевченко, Сергея Реброва и других украинских футболистов современности. Но изменить планы на жизнь пришлось в тот злосчастный зимний день: футболист попал в ДТП, после которого не смог не только вернуться в футбол, но и вообще ходить.

Роман Синчук рассказывает еще одну великую историю, в которой не было восклицательного знака и есть много драмы. Но главный посыл – никогда не садитесь за руль под алкоголем.

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В статье: Сергей Щербаков канал UA-Футбол
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Комментарии (6)
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Директор холдинга (Ясный)
14.12.2021 в 20:48
Кто мог в 1991 году говорить, что Щербаков превзойдет Шевченко? Назад в будущее пересмотрели?
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+7
-1
5ata4ok (Харьков)
14.12.2021 в 20:46
есть еще Вениамин Мандрыкин... тоже из-за пьянки за рулем здоровья лишился...
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0
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
14.12.2021 в 16:49
Как говорил Шарапов: "Самое дорогое - это глупость"
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+4
-1
Zolotoy Myach (Chicago)
14.12.2021 в 13:26
Ща п*дики налетят с воплями, шо он пособник ваты, сам вата и т.д.
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+3
-25
avatar
SeventyFour (Phoenix)
14.12.2021 в 13:40
А то нет. Променял на мордор Украину . Карма
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+15
-6
Orest_ua (Kyiv)
14.12.2021 в 15:21
Вот ты уже налетел, как показательно
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+20
-2


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