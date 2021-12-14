"Сам виноват. Напился и сел за руль". Прерванный полет Сергея Щербакова
Трагическая история Сергея Щербакова
14 декабря годовщина, когда украинский футболист Алексей Щербаков поставил крест на своей футбольной карьере. Многие говорили, что он способен превзойти успехи Андрея Шевченко, Сергея Реброва и других украинских футболистов современности. Но изменить планы на жизнь пришлось в тот злосчастный зимний день: футболист попал в ДТП, после которого не смог не только вернуться в футбол, но и вообще ходить.
Роман Синчук рассказывает еще одну великую историю, в которой не было восклицательного знака и есть много драмы. Но главный посыл – никогда не садитесь за руль под алкоголем.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Футзал. Продолжается продажа билетов на матч звезд Экстра-лиги
- Нападающий Миная вскоре пройдет медосмотр в Карабахе - СМИ
- Скандал во время жребия ЛЧ, слухи о Григорчуке и Скрипнике. Главные новости за 13 декабря
- Шахтер официально попрощался с Марлосом
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Zolotoy Myach (Chicago)
14.12.2021 в 13:26
Ответить
0
-3
SeventyFour (Phoenix)
14.12.2021 в 13:40
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
загрузка...