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"Сам виноват. Напился и сел за руль". Прерванный полет Сергея Щербакова

Общие новости
(1 голосов)

Трагическая история Сергея Щербакова

"Сам виноват. Напился и сел за руль". Прерванный полет Сергея Щербакова

UA-Футбол
Новина українською

14 декабря годовщина, когда украинский футболист Алексей Щербаков поставил крест на своей футбольной карьере. Многие говорили, что он способен превзойти успехи Андрея Шевченко, Сергея Реброва и других украинских футболистов современности. Но изменить планы на жизнь пришлось в тот злосчастный зимний день: футболист попал в ДТП, после которого не смог не только вернуться в футбол, но и вообще ходить.

Роман Синчук рассказывает еще одну великую историю, в которой не было восклицательного знака и есть много драмы. Но главный посыл – никогда не садитесь за руль под алкоголем.

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В статье: Сергей Щербаков канал UA-Футбол
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Комментарии (2)
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Zolotoy Myach (Chicago)
14.12.2021 в 13:26
Ща п*дики налетят с воплями, шо он пособник ваты, сам вата и т.д.
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SeventyFour (Phoenix)
14.12.2021 в 13:40
А то нет. Променял на мордор Украину . Карма
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