"Сам виноват. Напился и сел за руль". Прерванный полет Сергея Щербакова

14 декабря годовщина, когда украинский футболист Алексей Щербаков поставил крест на своей футбольной карьере. Многие говорили, что он способен превзойти успехи Андрея Шевченко, Сергея Реброва и других украинских футболистов современности. Но изменить планы на жизнь пришлось в тот злосчастный зимний день: футболист попал в ДТП, после которого не смог не только вернуться в футбол, но и вообще ходить.

Роман Синчук рассказывает еще одну великую историю, в которой не было восклицательного знака и есть много драмы. Но главный посыл – никогда не садитесь за руль под алкоголем.