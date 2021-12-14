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Павелко - про единый пул: Нужно принять жесткие решения, за невыполнение которых будут применены санкции

Общие новости
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(1 голосов)

В УАФ говорят, что УЕФА готов предоставить платформу для тендера по продаже телеправ в Украине

Павелко - про единый пул: Нужно принять жесткие решения, за невыполнение которых будут применены санкции

uaf.ua

Новина українською

Исполком УАФ утвердил изменения в регламенты соревнований и регламенты по аттестации, касающиеся клубов УПЛ и ПФЛ.

Коснулись изменения и передачи рекламных и телевизионных прав.

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, как УЕФА поможет Украине создать единый телевизионный пул.

"На днях в Доме футбола прошел круглый стол, во время которого представители УАФ, ФИФА, УЕФА и европейских национальных ассоциаций обсудили ряд актуальных вопросов. Да, состоялась дискуссия по поводу медиаправ в футболе. В Украине отсутствует единый телевизионный пул, и эта ситуация хорошо известна, в частности, в УЕФА.

Во время круглого стола менеджер УЕФА по стратегическому развитию Александр Кучерявый проанализировал текущую ситуацию по этому вопросу в нашей стране и подчеркнул, что централизация медиаправ может увеличить доходы клубов и, соответственно, сделать внутренние соревнования более конкурентоспособными.

Более того, УЕФА готов предоставить свою платформу для тендера по продаже телевизионных прав в Украине. Пересказывать вам историю возникновения этой проблемы я не буду – вы все в курсе, почему так произошло. Но сейчас у нас нет другого варианта развития событий — нам нужно принять жесткие решения, за невыполнение которых будут применены дисциплинарные санкции. Это касается не только телевизионных прав — речь идет и о маркетинговых правах.

В то же время, нам нужно прописать и жесткие требования к транслятору, который победит в тендере, что будет проводиться с помощью УЕФА. Мы с вами планируем, что со следующего сезона система ВАР будет работать на всех матчах УПЛ, поэтому трансляция каждого матча должна отвечать достаточно жестким техническим требованиям", — сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко УАФ телепул
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Unselfish (Белая Церковь )
14.12.2021 в 19:43
Ну, все на Мегого))) утопим Аналы окончательно)))
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ещё не специалист (Кривой Рог)
14.12.2021 в 19:41
санкции типа "не согласен клуб войти в пул - уходи из УАФ" ???
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Litb@rski (Кёльн)
14.12.2021 в 19:16
Ну очень тонкий намек ....
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