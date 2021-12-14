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ТК Футбол стал официальным транслятором Кубка Португалии

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(1 голосов)

Первые трансляции на каналах будут доступны 21 декабря

ТК Футбол стал официальным транслятором Кубка Португалии

tvs-24.com

Новина українською

Телеканалы "Футбол 1/2/3" стали официальными трансляторами Кубка Португалии.

Трансляции запланированы уже с 21 декабря, когда начнется 1/8 финала турнира.

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Так, каналы покажут поединок действующего обладателя трофея, "Браги", против "Визелы", а также матчи "Бенфика" – "Порту" и "Каса Пиа" – "Спортинг".

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В статье: Телеканал Футбол1/2/3
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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kravaserega (Kyiv)
14.12.2021 в 20:54
Это прорыв конечно, было бы ещё интересно увидеть чемпионат Мексики
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ещё не специалист (Кривой Рог)
14.12.2021 в 21:10
+ Гватемала, Буркина Фасо, Кот-д'Ивуар
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