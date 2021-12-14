ТК Футбол стал официальным транслятором Кубка Португалии
Первые трансляции на каналах будут доступны 21 декабря
tvs-24.com
Телеканалы "Футбол 1/2/3" стали официальными трансляторами Кубка Португалии.
Трансляции запланированы уже с 21 декабря, когда начнется 1/8 финала турнира.
Так, каналы покажут поединок действующего обладателя трофея, "Браги", против "Визелы", а также матчи "Бенфика" – "Порту" и "Каса Пиа" – "Спортинг".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Довбик не планирует переходить в Шахтер или Динамо
- Петь перестали мгновенно. Во время матча между Ромой и Специей у фаната остановилось сердце
- Мороз отреагировал на информацию о смене главного тренера Черноморца
- Сын Марлоса попрощался с футбольной школой в Киеве
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kravaserega (Kyiv)
14.12.2021 в 20:54
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.12.2021 в 21:10
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
загрузка...