Переход Миколенко, первая победа Шевченко и позор Барсы. Главные новости за 14.12. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Левый бек "Динамо" и сборной Украины может переехать в европейский клуб, но и это не все наши новости на сегодня. Первый успех Шевченко как клубного тренера, погоня лидера "Баварии" за рекордом, приближение Зинченко к основе "Манчестер Сити", а также выставочный проигранный матч каталонской "Барселоны". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.