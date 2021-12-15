Переход Миколенко, первая победа Шевченко и позор Барсы. Главные новости за 14.12. Аудио
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Читайте такжеМиколенко едет в Европу, первая победа Шевы и 7:0 от Ман Сити. Главные новости за 14 декабря
Левый бек "Динамо" и сборной Украины может переехать в европейский клуб, но и это не все наши новости на сегодня. Первый успех Шевченко как клубного тренера, погоня лидера "Баварии" за рекордом, приближение Зинченко к основе "Манчестер Сити", а также выставочный проигранный матч каталонской "Барселоны". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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