Один из горожан Гвардиолы и лидер сборной Украины. Сегодня отмечает юбилей Александр Зинченко
25!
Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Владимирович Зинченко родился 15 декабря 1996-го (Радомышль, Житомирская область, Украина). Сегодня ему исполняется 25 лет. Защитник и полузащитник английского клуба "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020). Зинченко забил первый гол в истории сборной Украины в плей-офф ЕВРО.
Александр – воспитанник донецкого "Шахтера". Немного поиграв в "Уфе" на старте карьеры, украинец подписал пятилетний контракт с "Манчестер Сити", после чего сразу был отдан в аренду в нидерландский ПСВ.
Вернувшись в Англию, Зинченко отказался от последующих предложений отправиться в аренду за игровой практикой. Постепенно он пробился в постоянную ротацию в команде Гвардиолы. 20 июня 2019 года подписал новый контракт с "горожанами" сроком на 5 лет.
Популярное сейчас
- Кубок Италии. Дженоа - Салернитана 1:0. Первая клубная победа Шевченко
- АПЛ. Манчестер Сити - Лидс 7:0. С таким Сити играть невозможно
- Левандовский повторил рекорд Герда Мюллера. У него 42 гола в чемпионате в 2021 году
- Скандал во время жребия ЛЧ, слухи о Григорчуке и Скрипнике. Главные новости за 13 декабря
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО