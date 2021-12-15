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Один из горожан Гвардиолы и лидер сборной Украины. Сегодня отмечает юбилей Александр Зинченко

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25!

Один из горожан Гвардиолы и лидер сборной Украины. Сегодня отмечает юбилей Александр Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

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Александр Владимирович Зинченко родился 15 декабря 1996-го (Радомышль, Житомирская область, Украина). Сегодня ему исполняется 25 лет. Защитник и полузащитник английского клуба "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020). Зинченко забил первый гол в истории сборной Украины в плей-офф ЕВРО.

Александр – воспитанник донецкого "Шахтера". Немного поиграв в "Уфе" на старте карьеры, украинец подписал пятилетний контракт с "Манчестер Сити", после чего сразу был отдан в аренду в нидерландский ПСВ.

Вернувшись в Англию, Зинченко отказался от последующих предложений отправиться в аренду за игровой практикой. Постепенно он пробился в постоянную ротацию в команде Гвардиолы. 20 июня 2019 года подписал новый контракт с "горожанами" сроком на 5 лет.

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В статье: Александр Зинченко
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