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Кун завершил карьеру, жеребьевка Кубка Украины, COVID в МЮ. Главные новости за 15.12. Аудио

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Кун завершил карьеру, жеребьевка Кубка Украины, COVID в МЮ. Главные новости за 15.12. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеКун завершил карьеру, Арсенал в топ-4, лёгкий жребий Шахтёра. Главные новости за 15 декабря

Нападающий "Барселоны" завершил профессиональную карьеру игрока, но и это не все наши новости на сегодня. "Арсенал" забрался на любимое четвертое место в турнирной таблице АПЛ, в Доме футбола прошла жеребьевка ¼ финала Кубка Украины, в Уругвае назначили преемника Табареса, а в Англии клубы просят перенести поединки. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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