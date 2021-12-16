Кун завершил карьеру, жеребьевка Кубка Украины, COVID в МЮ. Главные новости за 15.12. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Нападающий "Барселоны" завершил профессиональную карьеру игрока, но и это не все наши новости на сегодня. "Арсенал" забрался на любимое четвертое место в турнирной таблице АПЛ, в Доме футбола прошла жеребьевка ¼ финала Кубка Украины, в Уругвае назначили преемника Табареса, а в Англии клубы просят перенести поединки. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.