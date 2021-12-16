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Марко Девич: Никогда не жалел о том, что принял украинское гражданство

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Футболист признался, что решение было тяжелым, но правильным

Марко Девич: Никогда не жалел о том, что принял украинское гражданство

Фото: dynamo-kiev.com

Новина українською

Экс-нападающий "Металлиста" и "Шахтера" Марко Девич поделился воспоминаниями о принятии украинского гражданства.

"Никогда не жалел о том, что принял украинское гражданство. Я сегодня с украинским паспортом чувствую себя очень хорошо. Украина меня приняла, дала возможности... Никогда не жалел об этом. Решение поменять гражданство было тяжелым, но правильным.

Как возникла эта мысль? Это был мой второй сезон в Металлисте, в сезоне 2007/08 стал лучшим бомбардиром, а команда забирает бронзовые медали. Но в сборную Сербии меня никто не приглашал. И Красников спросил, есть ли у меня интерес поиграть за сборную Украины. Я подумал, с родителями поговорил и принял решение. Я решил, что так будет хорошо. И сейчас очень рад, что это решение принял.

В сборной Украины меня приняли отлично. Клубами рубились, но в сборной никаких споров не было. Сугубо шутки на уровне – мы вас потом в чемпионате обыграем. Я благодарен всем украинцам за эту возможность. Меня еще в Сербии воспитали выкладываться на максимум. Пел гимн Украины 35 раз. Всегда были разговоры в прессе, умеет ли кто-нибудь петь. На видео можно посмотреть, что я пел гимн. И народу было приятно. Как я говорю: пусть лучше не поет, но играет в футбол и бежит", - подытожил Девич в интервью Football Hub.

Отметим, что на счету натурализованного серба семь забитых мячей в 35 матчах за национальную сборную Украины.

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В статье: Марко Девич Украина
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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210645923 (Харків)
16.12.2021 в 10:03
Забивает много и играет ярко! Первый после Бога – это Девич Марко!
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