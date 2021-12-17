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Луческу подтвердил трансфер динамовца в АПЛ, соперники Украины в Лиге наций. Главные новости за 16 декабря 

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А также победа Ливерпуля в АПЛ и отставка тренера Миная

Луческу подтвердил трансфер динамовца в АПЛ, соперники Украины в Лиге наций. Главные новости за 16 декабря 

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 16 декабря

Сборная Украины получила соперников в Лиги наций

Вчера УЕФА провел жеребьевку третьего сезона Лиги наций. Сборная Украины попала в группу B1 и ее соперниками будут команды Шотландии, Ирландии и Армении. Команды сыграют в два круга и проведут четыре тура в июне и два в сентября 2022 года.

Новые подробности трансфера Миколенко в Эвертон

Главный тренер “Динамо” Мирча Луческу сообщил, что один из игроков киевлян перейдет в "Эвертон", но при этом не назвал фамилию Миколенко. "Один из наших игроков отправился в "Эвертон". После Ярмоленко, это первый крупный трансфер, который делает киевское "Динамо", – сказал Луческу. Появилась и сумма трансфера. Как сообщает "Динамо Киев Inside", “Эвертон” заплатит за переход Миколенко 20 млн фунтов. Также возможный трансфер защитника “Динамо” впервые подтвердили в Англии.

Ливерпуль и Сити оторвались от Челси в чемпионской гонке

В среду в английской Премьер-лиги было сыграно два матча семнадцатого тура. “Челси” на своем поле не смог переиграть “Эвертон” (1:1), а “Ливерпуль” добыл волевую победу в матче с “Ньюкаслом” (3:1). Таким образом отрыв лидера АПЛ “Манчестер Сити” от “Челси” увеличился до четырех очков, “Ливерпуль” опережает “синих” на три пункта.

АПЛ перенесла несколько матчей из-за COVID-19

В 17-м туре английская Премьер-лига была вынуждена перенести три матча, при этом игра “Лестер” – “Тоттенхэм” была отменена вчера, за несколько часов до стартового свистка. С 18-м туром АПЛ решила действовать без промедления и объявила о переносе сразу пять игр. Новые даты получат матчи “Манчестер Юнайтед” – “Брайтон”, “Вест Хэм” – “Норвич”, “Саутгемптон” – “Брентфорд”, “Уотфорд” – “Кристал Пэлас” и “Эвертон” – “Лестер”.

Минай отправил в отставку Леонова

“Минай” официально объявил о прекращения сотрудничество с главным тренером команды Игорем Леоновым. Как говорится в заявлении клуба, у руководства нет претензий к работе тренера, но нынешнее турнирное положение требует мер по улучшению ситуации. Леонов провел девять матчей в качестве тренера “Минай” и ни разу не победил (четыре ничьи, пять поражений).

Лунин и еще три игрока Реала сдали положительные тесты

Мадридский “Реал” объявил о вспышке коронавируса в команде. Положительные тесты сдали игроки Андрей Лунин, Марко Асенсио, Гарет Бэйл и Родриго, также подхватил болезнь сын и ассистент главного тренера Давиде Анчелотти. Ранее положительные тесты сдали Модрич и Марсело. Ла Лига не намерена переносить матч “Реала” с “Кадисом”.

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