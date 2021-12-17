Миколенко едет в АПЛ, оппоненты Украины в ЛН, ковид у Лунина. Главные новости за 16.12. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Вчера была проведена жеребьевка уже третьей кампании Лиги наций, но и это не все наши новости на сегодня. Главный тренер "Динамо" заявил, что "один из игроков" киевлян перейдет в "Эвертон", в АПЛ активно переносят матчи, "Минай" разрывает контракт с главным тренером, а в "Реале" активно сдают положительные тесты на коронавирус. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.