Девять дней без Игоря Гамулы. О фирменном пиве из Интуриста, приглашении в Милан и бокальчике на турецком сборе

Воспитанник Ворошиловградского (ныне – Луганского) спортинтерната Игорь Гамула, земная жизнь которого внезапно оборвалась 8 декабря, оставил о себе самые добрые воспоминания. Где бы он ни играл и тренировал – в Украине, России или Латвии – об этом человеке всегда говорят с улыбкой. Гамула был на редкость открытым, прямым и вместе с тем позитивным. В любом коллективе он слыл главным балагуром, способным вмиг расположить к себе окружающих. И это проявлялось не только в футболе, а и в повседневной жизни.

По иронии судьбы, незадолго до своей смерти Игорь Гамула закончил работу над книгой, которая называется "Виражи судьбы и уроки жизни". Это название точно передает все то, что происходило в жизни этого неординарного человека. Даже на ее презентации Игорь Васильевич открыто говорил о своих отнюдь не спортивных "подвигах", проводя параллели с нынешним поколением мастеров кожаного мяча: "Я смотрю на футболистов и думаю: если бы кто-то из них выпил столько, сколько я за один раз, он бы умер. Сегодня же! А я выходил на поле, тренировался, бежал".

О забавных эпизодах из футбольного прошлого Игоря Гамулы автору этих строк рассказал его бывший одноклубник, а впоследствии коллега по тренерскому ремеслу Геннадий Жилкин.

- С Гамулой было весело, - вспоминает он. - Я его помню ещё как игрока, когда в начале 90-х мы с ним играли в херсонском "Кристалле". Потом он стал в этой команде тренером. Я попал в тот состав, когда линии обороны на всех было далеко за сто: Тарасенко – 30, Гайдаржи – 32, Насташевскому – 33, Воронежскому – под 30. Игравший в полузащите Гамула тоже был уже возрастным – ему тогда 31 исполнилось. И вот представьте: я, молодой, 22-летний, в этой компании! Сезон-1991 мы здорово отыграли, после чего Игорь Гамула закончил выступления, став главным тренером. Помнится, до этого он, как топовый игрок, не жил на клубной базе "Кристалла", а в комфортабельной гостинице "Фрегат". Учитывая, что она была из категории "Интурист", в ней продавались дефицитные напитки. Имею ввиду то, что обычно футболисты любят пить после игры – пиво. И это было отнюдь не "Жигулевское", а фирменное, импортное. Бывало, что я просил Гамулу купить мне пивка и он мне его приносил. А когда он стал исполняющим обязанности главного тренера, я его в шутку спросил: "Игорь, а можно тебя попросить купить пива во "Фрегате"?", он сказал, что теперь он не Игорь, а Игорь Васильевич.

- С Гамулой после херсонского периода потом часто встречались?

- Виделись в роли соперников, когда он на стыке прошлого и позавпрошлого десятилетий работал в Украине. Ещё одна история с участием Гамулы вспоминается из нашей с ним тренерской карьеры. Было это, когда мы с Юрием Максимовым тренировали криворожский "Кривбасс", а Игорь Гамула возглавлял ужгородское "Закарпатье". Когда в последнем туре сезона-2009/10 боровшаяся за сохранение прописки в элите наша команда принимала утративших шансы в ней остаться ужгородцев, нам нужна была только победа. При этом в параллельном матче, который проходил в Одессе, нам было выгодно, чтобы "Черноморец" не обыграл луганскую "Зарю". Так вот, все сложилось для "Кривбасса" лучше некуда – мы выиграли 3:1, а одесситы сыграли вничью, 1:1. На послематчевой пресс-конференции, на которые в ту пору приходило одновременно двое тренеров, пришел Гамула и я (главный тренер "Кривбасса" Юрий Максимов тогда доверил это право мне, так как сорвал голос). Я поблагодарил его игру и сказал: "Видишь, Васильич, ты для нас фартовый". А он ответил в своем стиле: "Это футбольная жизнь. Может, когда-нибудь и вы нам поможете". Сразу замечу: в том матче никакого договорняка не было. Игра для "Кривбасса" имела большое значение, а для "Закарпатья", которое досрочно вылетело из Премьер-лиги, никакого стимула в ней уже не было. Нам в том поединке повезло: проигрывая после первого тайма, мы уже в начале второго сравняли счет – и понеслось! В оставшиеся до финального свистка 32-35 минут "Кривбассу" удалось завладеть инициативой и забить еще два мяча.

- Часто бывало, что после неудачных матчей его команды Игорь Гамула по-философски подходил к потере очков, то и дело с присущим ему чувством юмора анализируя игру на своих знаменитых пресс-конференциях…

- На той же встрече с журналистами в Кривом Рогу мне был задан вопрос насчет Юрия Максимова, которого якобы должны были делегировать из "Кривбасса" в столичный "Арсенал". Так вот, когда меня спросили об "Арсенале", я ответил: "Ну разве что в лондонский!". А сидевший рядом за столом Гамула добавил: "Сейчас "Милан" мною интересуется, но я пока отказался. Условия не устраивают. Как же Премьер-лига теперь будет без меня?"

- Известный своей эксцентричностью тренер не раз рассказывал о своих "подвигах" по части употребления спиртного…

- Было как-то, что мы с Игорем Гамулой пересекались во время учебно-тренировочных сборов в Турции. Помнится, его тогда спросили: "Ну что, Васильич, может по бокальчику?". На что он категорично ответил: "Ребята, если я начну с бокальчика, то для меня сборы закончатся". Все это знали, и его с этим вопросом больше никто не трогал. Вообще, Гамула был "топ". К нему все относились с уважением.