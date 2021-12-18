Шевченко снова проиграл, Мампасси уходит в Локомотив. Главные новости за 17 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 17-е декабря.

Судя по всему, переход фулбека Виталия Миколенко в английский "Эвертон" на финишной прямой. В пятницу авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что украинец прошел медосмотр в Англии. Это необходимо для перехода в ливерпульский клуб. Приблизительная стоимость трансфера - 21-23 миллиона евро. Помимо этого, в СМИ появились детали контракта украинца. Он подпишет сделку до лета 2026-го года. Сейчас Миколенко в Киеве, где ожидает согласования последних деталей между двумя клубами.

Случилось то, о чем говорили в последние месяцы. Российский "Локомотив" официально подтвердил переход Марка Мампасси, контракт которого принадлежал донецкому "Шахтеру". Сумма сделки официально не разглашается, однако по данным СМИ, "горняки" получат четыре миллиона евро. Сам Мампасси подпишет контракт на пять лет. Центрбек не успел дебютировать за взрослую команду "Шахтера", однако уже имеет опыт игры на взрослом уровне в составе "Мариуполе". В нынешней кампании он успел отыграть 16 матчей и отдать одну голевую.

Итальянский клуб "Дженоа", который тренирует Андрей Шевченко, никак не может начать побеждать в Серии А. В пятницу "гриффоны" отправились в гости к "Лацио", где проиграли со счетом 1:3. Коллектив Сарри спокойно контролировал игру, забив три безответных гола. Их авторами стали Педро, Ачерби, Дзакканьи. Под конец один гол "Дженоа" таки забила, отличился Мелегони. Команда Шевченко проиграла четвертый матч кряду в Серии А, однако не стоит забывать, что посреди недели они прошли в кубке "Салернитану".

Это случилось официально. Датчанин Кристиан Эриксен и миланский "Интер" договорились о досрочном прекращении сотрудничества. Летом хавбек перенес остановку сердца во время одного из матчей Евро. Медики спасли жизнь игрока, однако ему установили кардиовертер-дефибриллятор, с которым выступать в Серии А запрещено. Стороны решили досрочно разорвать контракт, а сам Эриксен будет занят поисками нового клубами. Среди претендентов - "Аякс" и "Оденсе".

Чемпиону Украины понравилось отпускать футболистов. Пока идут переговоры по трансферу Миколенко, клуба также может продать зимой трех других членов коллектива. По данным Meta-ratings, речь идет о Викторе Цыганкове, Карлосе де Пене и Беньямине Вербиче. Любой из них может покинуть "Динамо" зимой, если клуб получит хорошее предложение.

Сразу десять сборных из Южной Америки примут участие в Лиге Наций. Об этом передает ESPN. Изменения коснутся турнира в 2024-м году. Колумбия, Чили, Аргентина, Перу, Бразилия и Уругвай попадут в Лигу А; Боливия, Парагвай, Венесуэла и Эквадор – к лиге B. Ожидается, что все матчи пройдут в Европе, дабы избежать длинных перелетов на другой континент. Вполне вероятно, это станет своеобразным ответом УЕФА на попытку ФИФА продавить проведение Чемпионата мира каждые два года.