Монзуль: У меня слабость – раки и таранька

Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассказала о том, что она может пересматривать футбольные матчи по ТВ и как обычный болельщик.

"Вот у меня три племянника, и когда они были маленькими, я была инициатором, собирала компанию с ними посмотреть футбол. Но они сейчас уже выросли, они собираются и приглашают меня на просмотр футбола. Так что я смеюсь, что уже вырастила компанию болельщиков.

Когда какая-то ответственная игра, собираемся вместе такой душевной компанией. У каждого свое – у кого лимонад, чипсы или раки. Вот у меня слабость – раки и таранька. Я обожаю просто, очень это люблю. Морепродукты могу кушать на завтрак, обед и ужин.

И мы собираемся в семейном кругу – с наслаждением, с эмоциями болеем, смотрим футбол. Особенно, когда играет сборная Украины – полная поддержка и много эмоций", - сказала Монзуль.