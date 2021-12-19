Крупное поражение Аталанты, проблески характера у Барселоны. Главные новости за 18 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 18 декабря

Вернее, Руслан вышел на поле в матче против "Ромы" сразу после перерыва, когда команда из Бергамо проигрывала 1:2. "Аталанта" перехватила инициативу и даже забила гол, но после просмотра видео взятие было отменено. А уже через три минуты Смоллинг забил третий мяч в ворота хозяев, а к концу еще и Абрахам оформил дубль – 1:4 в пользу "Ромы", которая делит пятую строчку с "Ювентусом". "Аталанта" остается третьей, но может упасть на четвертое место по итогам тура. Туринский гранд в субботу обыграл "Болонью" 0:2 благодаря голам Куадрадо и Мораты.

Пять поединков были перенесены из-за вспышек коронавирусных заболеваний в клубе. Избежать переноса удалось только "Арсеналу" и "Лидсу". Преимущество канониров оказалось более чем ощутимым – первый тайм они закончили со счетом 0:3, дублем отличился Мартинелли. Во втором тайме Рафинья один гол с пенальти отыграл, но последнее слово все же было за "Арсеналом" - Смит-Роу установил окончательный итог 1:4. Лондонцы занимают четвертое место, у "Лидса" три поражения подряд и 16-е место.

Команда Хави провела близкий к идеальному первый тайм – тотальное преимущество и два забитых мяча молодых Гави и Ютлы. После перерыва каталонцы не удержали концентрацию и позволили сопернику сравнять счет. Однако сумели под конец все же забить победный гол, его автором стал Нико. 3:2 – "Барселона" поднялась на седьмое место. Отставание от "Реала Соседад" и "Атлетико" составляет всего два очка. Оба конкурента проиграли свои поединки. Сан-себастьянцы – "Вильярреалу" 1:3 (Жерар Морено оформил дубль и отдал результативную передачу), а мадридцы – "Севилье" 1:2 (команда Симеоне пропустила решающий гол на 88-й). Такие результаты также позволили "Райо Вальекано" подняться на четвертое место благодаря победе над "Алавесом" 2:0.

Дортмундская команда уступила на выезде "Герте". Хотя "Боруссия" выиграла первый тайм, но сразу после перерыва пропустила трижды, после чего смогла лишь сократить отставание – 3:2 в пользу берлинцев. Так что "Боруссия" уже отстает от "Баварии" на 9 очков. "Хоффенхайм" разошелся миром с "Боруссией" из Менхенгладбаха - 1:1, "Айнтрахт" выиграл третий матч подряд - 1:0 с "Майнцем", а "Лейпциг" уступил "Арминии" 0:2.

Бывший форвард молодежной сборной Украины Станислав Биленький, игравший за "Олимпик" и "Рух", стал игроком тбилисского "Динамо". Последним его клубом было брестское "Динамо", хотя контракт принадлежал словацкой "Дунайской Стреде". Форвард киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо близок к переходу в российские "Химки", по крайней мере, так заявляет его агент Дмитрий Селюк. Каргбо неплохо проявил себя в "Олимпике", но у "Динамо" все испортила тяжелая травма. Защитник "Днепра-1" Александр Сваток привлек внимание "Базеля" и "Олимпиакоса", однако официальные переговоры пока не начались.

По крайней мере, французские СМИ пишут, что боссы "Труа" крайне недовольны поведением люксембургского форварда. Как следствие, он уже четыре матча не попадает в заявку команды. На этот раз Жерсон пропускает поединок Кубка против "Нанси". Всего в сезоне у него один забитый мяч в девяти матчах. "Труа" имеет приоритетное право выкупа в конце сезона, но все идет к расторжению арендного соглашения.