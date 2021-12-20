Лидерство Зинченко, гол Яремчука, досадная осечка Реала. Главные новости за 19 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 19 декабря

В рамках 18-го тура Английской Премьер-лиги состоялось три матча. "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Ньюкасл" – 0:4. Александр Зинченко вышел в основе и отдал результативную передачу (первую в текущем чемпионате) на Мареза. Таким образом, преимущество горожан над ближайшим преследователем – "Ливерпулем" – увеличилось до трех очков. Команда Клоппа не смогла обыграть "Тоттенхэм" – Кейн открыл счет, мерсисайдцы ответили голами Жоты и Робертсона, но Сон засветил вторую двойку на табло. Удаление Робертсона на 77-й минуте помешало "Ливерпулю" дожать лондонцев. Во второй раз подряд вничью сыграл "Челси" – на этот раз 0:0 с "Вулверхэмптоном". Аристократы на три балла отстают от "Ливерпуля".

С сентября нападающий сборной Украины не отмечался в рамках чемпионата Португалии. Были голы за сборную, недавно в Лиге чемпионов в ворота "Динамо". И вот наконец-то Роман отличился на внутренней арене. "Бенфика" принимала "Маритиму", в начале второго тайма Яремчук сначала ассистировал Силве, потом забил сам. Окончательный итог – 7:1 в пользу лиссабонского гранда, остающегося третьим в турнирной таблице (отставание от "Порту" и "Спортинга" составляет четыре очка).

18-й тур итальянской Серии А завершал поединок между "Миланом" и "Наполи". Уже на пятой минуте Эльмас вывел вперед неаполитанцев и, как оказалось, принес им победу. "Милан" забил на 90-й, но после просмотра видеоповтора арбитр увидел офсайда у Жиру, лежавшего на газоне. Таким образом, "Наполи" догнал "Милан" по очкам и опередил по дополнительным показателям. Оба клуба отстают от "Интера" на четыре очка. Также отметим первую в сезоне ничью "Фиорентины" – фиалки уступали 0:2 "Сассуоло", но сумели избежать поражения. 16-й гол в сезоне провел Душан Влахович. "Фиорентина" делит 5-7 место с "Ювентусом" и "Ромой".

После серии из десяти побед подряд во всех турнирах сливочные не смогли одолеть скромный "Кадис". Статистика насчитала 36 ударов по воротам соперника, но ни один из них не стал результативным – ничья 0:0. Как следствие, преимущество над идущей второй "Севильей" сократилось до шести очков. Мог подтянуться и "Бетис", который сейчас занимает третье место. Но севильская команда уступила "Атлетику" 2:3. А в матче "Гранада" – "Мальорка" 39-летний Хорхе Молина оформил хет-трик и стал старейшим игроком в истории ТОП-5 европейских чемпионатов, кому удавалось забить три гола в одном матче.

В чемпионате Германии состоялся центральный матч 18-го тура – ​​"Фрайбург" принимал "Байер". В последнее время в составе аптекарей сверкает Патрик Шик, пытающийся конкурировать с Робертом Левандовским в гонке бомбардиров. Но на этот раз он промолчал, а его команда уступила 1:2. Шаде забил решающий гол на 84-й минуте. Как следствие, "Фрайбург" обошел именно "Байер" и поднялся на третье место в турнирной таблице. Отставание от "Боруссии" составляет пять очков.