Лидерство Зинченко, гол Яремчука, досадная осечка Реала. Главные новости за 19 декабря
А также поражение Милана и ничья Ливерпуля
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 19 декабря
Зинченко помог Манчестер Сити укрепить лидерство
В рамках 18-го тура Английской Премьер-лиги состоялось три матча. "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Ньюкасл" – 0:4. Александр Зинченко вышел в основе и отдал результативную передачу (первую в текущем чемпионате) на Мареза. Таким образом, преимущество горожан над ближайшим преследователем – "Ливерпулем" – увеличилось до трех очков. Команда Клоппа не смогла обыграть "Тоттенхэм" – Кейн открыл счет, мерсисайдцы ответили голами Жоты и Робертсона, но Сон засветил вторую двойку на табло. Удаление Робертсона на 77-й минуте помешало "Ливерпулю" дожать лондонцев. Во второй раз подряд вничью сыграл "Челси" – на этот раз 0:0 с "Вулверхэмптоном". Аристократы на три балла отстают от "Ливерпуля".
Яремчук прервал длительную серию без голов в чемпионате
С сентября нападающий сборной Украины не отмечался в рамках чемпионата Португалии. Были голы за сборную, недавно в Лиге чемпионов в ворота "Динамо". И вот наконец-то Роман отличился на внутренней арене. "Бенфика" принимала "Маритиму", в начале второго тайма Яремчук сначала ассистировал Силве, потом забил сам. Окончательный итог – 7:1 в пользу лиссабонского гранда, остающегося третьим в турнирной таблице (отставание от "Порту" и "Спортинга" составляет четыре очка).
Милан пропускает Наполи вперед
18-й тур итальянской Серии А завершал поединок между "Миланом" и "Наполи". Уже на пятой минуте Эльмас вывел вперед неаполитанцев и, как оказалось, принес им победу. "Милан" забил на 90-й, но после просмотра видеоповтора арбитр увидел офсайда у Жиру, лежавшего на газоне. Таким образом, "Наполи" догнал "Милан" по очкам и опередил по дополнительным показателям. Оба клуба отстают от "Интера" на четыре очка. Также отметим первую в сезоне ничью "Фиорентины" – фиалки уступали 0:2 "Сассуоло", но сумели избежать поражения. 16-й гол в сезоне провел Душан Влахович. "Фиорентина" делит 5-7 место с "Ювентусом" и "Ромой".
Реал прервал свою победную серию
После серии из десяти побед подряд во всех турнирах сливочные не смогли одолеть скромный "Кадис". Статистика насчитала 36 ударов по воротам соперника, но ни один из них не стал результативным – ничья 0:0. Как следствие, преимущество над идущей второй "Севильей" сократилось до шести очков. Мог подтянуться и "Бетис", который сейчас занимает третье место. Но севильская команда уступила "Атлетику" 2:3. А в матче "Гранада" – "Мальорка" 39-летний Хорхе Молина оформил хет-трик и стал старейшим игроком в истории ТОП-5 европейских чемпионатов, кому удавалось забить три гола в одном матче.
Фрайбург снова вышел на третье место
В чемпионате Германии состоялся центральный матч 18-го тура – "Фрайбург" принимал "Байер". В последнее время в составе аптекарей сверкает Патрик Шик, пытающийся конкурировать с Робертом Левандовским в гонке бомбардиров. Но на этот раз он промолчал, а его команда уступила 1:2. Шаде забил решающий гол на 84-й минуте. Как следствие, "Фрайбург" обошел именно "Байер" и поднялся на третье место в турнирной таблице. Отставание от "Боруссии" составляет пять очков.
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