Возможная потеря Шахтера, цена на Довбика, перестройка Ингульца. Главные новости за 20 декабря
А также кто возглавит Минай, вылет Тоттенхэма из ЛК и решение АПЛ
Фото: СК Днепр-1
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 20 декабря
Шахтер потеряет главу селекционной службы?
Греческие СМИ сообщают, что ПАОК договорился о сотрудничестве с Жозе Боту, который возглавляет селекционную службу "Шахтера" с 2018 года. Указывается, что ПАОК выплатит клаусулу горнякам за специалиста. Боту подпишет контракт на два с половиной года. Напомним, что во время "каденции" Боту в "Шахтер" пришли Тете, Соломон, Педриньо, Траоре, Витао, Фернандо и Марлон (хотя последний – это креатура Де Дзерби).
Ингулец планирует масштабную перестройку
Петровская команда решила значительно обновиться во время зимнего перерыва. При этом был избран "динамовский" вектор. По информации СМИ, "Ингулец" хочет пригласить четырех футболистов из столицы – Артема Шабанова, Владислава Кулача, Александра Андриевского и Дениса Антюха. Президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что ведет переговоры с "Динамо" о полноценных трансферах, а не об аренде.
Минай пытается пригласить авторитетного тренера
Ужгородский клуб рассматривает пятерых кандидатов на должность главного тренера. Приоритетен вариант с Владимиром Шараном, который много лет успешно работал с "Александрией". В настоящее время стороны ведут переговоры. Шарану предлагалось возглавить команду еще до прихода Игоря Леонова, но он тогда ответил отказом.
Новые детали о трансфере Миколенко
Известный итальянский инсайдер, первым сообщивший о переговорах между "Динамо" и "Эвертоном", заявил, что переезд Виталия в Ливерпуль – уже решенное дело. Игрок прошел медосмотр, а клубы согласовали последние детали сделки. Осталось объявить о переходе официально, это ожидается 1 января после открытия трансферного окна.
Цыганик назвал цену на Довбика
Известный журналист заявил, что "Динамо" стремится подписать форварда. В его трансфере заинтересован Мирч Луческу. В настоящее время ведутся контакты между клубами по возможному переходу. Цыганик сообщает, что "Днепр-1" выставил ценник в 12-15 млн евро. При этом днепровский клуб получит лишь половину этой суммы, ведь 50% прав на игрока до сих пор принадлежат датскому "Митьюлланду". Довбик с 15 голами является лучшим бомбардиром УПЛ в текущем сезоне.
АПЛ не будет останавливаться из-за коронавируса
За прошедшую неделю в английской Премьер-лиге 90 футболистов сдали положительные тесты на COVID-19, сразу несколько матчей не состоялись из-за вспышек болезни в клубах. В СМИ встал вопрос о приостановлении чемпионата. Но на собрании клубов Премьер-лига постановила, что чемпионат нужно продолжать с соблюдением всех рекомендаций по борьбе против коронавируса.
Тоттенхэм вылетел из Лиги Конференций
УЕФА объявил, что "Тоттенгему" засчитано техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на поединок с "Ренном" в рамках Лиги Конференций. Как известно, девятого декабря шпоры должны были сыграть матч шестого тура ЛК с французской командой, но в лагере лондонского клуба произошла вспышка коронавируса. Таким образом, "Тоттенхэм" занял третье место в группе и вылетел из турнира. "Витесс" остался на втором месте и в первом раунде плей-офф Лиги Конференций сыграет с венским "Рапидом".
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