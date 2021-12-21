Возможная потеря Шахтера, цена на Довбика, перестройка Ингульца. Главные новости за 20 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 20 декабря

Греческие СМИ сообщают, что ПАОК договорился о сотрудничестве с Жозе Боту, который возглавляет селекционную службу "Шахтера" с 2018 года. Указывается, что ПАОК выплатит клаусулу горнякам за специалиста. Боту подпишет контракт на два с половиной года. Напомним, что во время "каденции" Боту в "Шахтер" пришли Тете, Соломон, Педриньо, Траоре, Витао, Фернандо и Марлон (хотя последний – это креатура Де Дзерби).

Петровская команда решила значительно обновиться во время зимнего перерыва. При этом был избран "динамовский" вектор. По информации СМИ, "Ингулец" хочет пригласить четырех футболистов из столицы – Артема Шабанова, Владислава Кулача, Александра Андриевского и Дениса Антюха. Президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что ведет переговоры с "Динамо" о полноценных трансферах, а не об аренде.

Ужгородский клуб рассматривает пятерых кандидатов на должность главного тренера. Приоритетен вариант с Владимиром Шараном, который много лет успешно работал с "Александрией". В настоящее время стороны ведут переговоры. Шарану предлагалось возглавить команду еще до прихода Игоря Леонова, но он тогда ответил отказом.

Известный итальянский инсайдер, первым сообщивший о переговорах между "Динамо" и "Эвертоном", заявил, что переезд Виталия в Ливерпуль – уже решенное дело. Игрок прошел медосмотр, а клубы согласовали последние детали сделки. Осталось объявить о переходе официально, это ожидается 1 января после открытия трансферного окна.

Известный журналист заявил, что "Динамо" стремится подписать форварда. В его трансфере заинтересован Мирч Луческу. В настоящее время ведутся контакты между клубами по возможному переходу. Цыганик сообщает, что "Днепр-1" выставил ценник в 12-15 млн евро. При этом днепровский клуб получит лишь половину этой суммы, ведь 50% прав на игрока до сих пор принадлежат датскому "Митьюлланду". Довбик с 15 голами является лучшим бомбардиром УПЛ в текущем сезоне.

За прошедшую неделю в английской Премьер-лиге 90 футболистов сдали положительные тесты на COVID-19, сразу несколько матчей не состоялись из-за вспышек болезни в клубах. В СМИ встал вопрос о приостановлении чемпионата. Но на собрании клубов Премьер-лига постановила, что чемпионат нужно продолжать с соблюдением всех рекомендаций по борьбе против коронавируса.

УЕФА объявил, что "Тоттенгему" засчитано техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на поединок с "Ренном" в рамках Лиги Конференций. Как известно, девятого декабря шпоры должны были сыграть матч шестого тура ЛК с французской командой, но в лагере лондонского клуба произошла вспышка коронавируса. Таким образом, "Тоттенхэм" занял третье место в группе и вылетел из турнира. "Витесс" остался на втором месте и в первом раунде плей-офф Лиги Конференций сыграет с венским "Рапидом".