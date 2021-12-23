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"Чемпіон трьох країн" - вышла в свет автобиографическая книга Романа Григорчука

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Первый тираж уже раскуплен

"Чемпіон трьох країн" - вышла в свет автобиографическая книга Романа Григорчука

Новина українською

В конце этого года в профессиональной карьере украинского тренера Романа Григорчука произошло знаменательное событие – увидела свет его автобиографическая книга "Чемпіон трьох країн".

Накануне малая часть тиража поступила в продажу в одном из книжных магазинов Одессы и в первый же день была полностью раскуплена.

"Идея написания этой книги принадлежит соавтору Александру Шевченко. Когда он мне позвонил с этим предложением, я совсем не был к этому готов. Но спустя какое-то время, подумав и проанализировав, я согласился. Поначалу полагал, что процесс написания книги будет долгим, однако работа соавтора оказалась весьма оперативной. Понятное дело, мы много работали, каждый раз что-то корректируя. В итоге, повторюсь, все вышло значительно быстрее, чем я ожидал и планировал. Не сказал бы, что в работе были какие-то трудности. Наоборот: она была приятной, так как сам звонил многим людям, чтобы с максимальной точностью восстановить в памяти те или другие события и их детали. Было также приятно вернуться к общению с теми людьми, с которыми общались мало либо очень давно. Благодаря этому процессу появилось много позитивных моментов, которые напоминали мне о приятных событиях в моей футбольной жизни – как игрока, так и тренера. В книге описано все – и латвийский период, и украинский, и азербайджанский, и казахстанский, и белорусский", - рассказал Григорчук.

По словам Григорчука, поступившая в продажу первая часть тиража имеет его личный автограф.

"Для этого я готов был потратить много времени, так как понимаю, что для многих людей это будет хорошим моментом. Готов к тому, чтобы и очередная часть тиража попала к читателям с моим автографом. Не фотокопий, а реально поставленным моею рукой. Чтобы люди понимали, что все это от души", - добавил тренер.

Книга "Чемпіон трьох країн" вышла тиражом в 1.000 экземпляров, в ней 457 страниц.

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В статье: Роман Григорчук
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Комментарии (1)
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АрхіФутбол (Рибінград)
23.12.2021 в 00:47
Скромненько так.Але почитати, мабуть, було б цікаво
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