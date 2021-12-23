Мирон Маркевич: У меня новогодняя традиция – 31 декабря с друзьями ходить в баню
Почти классика
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о своих новогодних традициях.
– Наиболее впечатляющие подарки – с детства. Был счастлив, когда в 1956 году наши родственники, проживающие в США, прислали мне посылку из Америки – железную дорогу с паровозиком.
Есть у меня и новогодняя традиция – 31 декабря с друзьями ходить в баню. Главное, чтобы не было слишком сильно натоплено. 90 градусов – больше не нужно.
- "Один дома" или "Вечера на хуторе возле Диканьки"?
– "Один дома". Вижу в этом пацане себя – у меня был такой же характер. Хотя "Вечера на хуторе возле Диканьки" мне тоже нравятся.
- Салат "Оливье" или утка с яблоками?
– Мы выросли на салате "Оливье".
- Шампанское "Мадам Клико" или коньяк "Хеннеси"?
– Пусть будет "Мадам Клико". Хотя мне тоже нравятся и другие сорта шампанского.
- Горнолыжный спорт или катание на коньках?
– В детстве играл в хоккей. Выступал в составе детской хоккейной команды на первенство города и области. У нас вообще хоккей на хорошем уровне был развит в регионе. Поэтому выберу катание на коньках.
Популярное сейчас
- Жерсон не нужен Луческу. В Труа на него тоже не рассчитывают
- "Я никого не буду бить, тем более трансгендера". Селезнев - о конфликте с журналистом
- Перекладина помешала Ярмоленко стать героем. ВИДЕО, как Вест Хэм проиграл Тоттенхэму
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- "Там, где рождается новая жизнь" - Капитан Динамо и хавбек Шахтера объявили о пополнении в своих семьях
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО