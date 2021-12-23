Мирон Маркевич: У меня новогодняя традиция – 31 декабря с друзьями ходить в баню

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о своих новогодних традициях.

– Наиболее впечатляющие подарки – с детства. Был счастлив, когда в 1956 году наши родственники, проживающие в США, прислали мне посылку из Америки – железную дорогу с паровозиком.

Есть у меня и новогодняя традиция – 31 декабря с друзьями ходить в баню. Главное, чтобы не было слишком сильно натоплено. 90 градусов – больше не нужно.

- "Один дома" или "Вечера на хуторе возле Диканьки"?

– "Один дома". Вижу в этом пацане себя – у меня был такой же характер. Хотя "Вечера на хуторе возле Диканьки" мне тоже нравятся.

- Салат "Оливье" или утка с яблоками?

– Мы выросли на салате "Оливье".

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- Шампанское "Мадам Клико" или коньяк "Хеннеси"?

– Пусть будет "Мадам Клико". Хотя мне тоже нравятся и другие сорта шампанского.

- Горнолыжный спорт или катание на коньках?

– В детстве играл в хоккей. Выступал в составе детской хоккейной команды на первенство города и области. У нас вообще хоккей на хорошем уровне был развит в регионе. Поэтому выберу катание на коньках.