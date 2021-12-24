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Трансферы Шевченко в Дженоа, УПЛ выбирает транслятора. Главные новости за 23 декабря

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А также позиции Украины в рейтинге ФИФА и новые переносы в АПЛ 

Трансферы Шевченко в Дженоа, УПЛ выбирает транслятора. Главные новости за 23 декабря

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 23 декабря

Дженоа ведет переговоры по игроку Аталанты

“Дженоа” готовится проводить активную трансферную кампанию, чтобы избежать вылета в Серию B с Андреем Шевченко во главе. Как информирует La Repubblica, приоритетная цель “Дженоа” – полузащитник “Аталанты” Алексей Миранчук. Бергамаски хотят получить за 26-летнего хавбека 12 млн евро. Также "Дженоа" интересуется вингером "Болоньи" Риккардо Орсолини, форвардом "Гронингена" Йоргеном Ларсеном, защитником "Удинезе" Йенсом Ларсеном и хавбеком “Айнтрахта” Амином Юнесом.

Яремчук с Бенфикой вылетел из Кубка Португалии

“Бенфика” не смогла пробиться в четвертьфинал Кубка Португалии, проиграв в 1/8 “Порту”, своему самому принципиальному сопернику. “Порту” забил два гола в первые семь минут, а затем добавил еще третий мяч. Весь второй “Бенфика” играла в большинстве, но ни Роман Яремчук, который появился на поле на 46-й минуте, ни кто-либо другой, не смогли поразить ворота “Порту”. Как результат – поражение “Бенфики” 0:3. Через неделю “Бенфика” и “Порту” встретятся в чемпионате.

АПЛ перенесла два матча Боксинг Дэя

Английская Премьер-лига перенесла два матча 19-го тура из-за большого количества травмированных футболистов и случаев COVID-19 в двух командах (“Лидс” и “Уотфорд"). 26 декабря “Лидс” должен был сыграть с “Ливерпулем”, а “Уотфорд” с “Вулверхэмптоном” но матчи были перенесены на неопределенное время. Для “Уотфорда” это будет уже третий отмененный матч подряд.

Сборная Украины сохранила свое место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала итоговый рейтинг национальных сборных 2021 года. В нем Украина, занимает 25-е место в общем и 15-е среди представителей УЕФА. Соперник сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиге наций, Шотландия, занимает 38-е место. Лидеры – Бельгия, Бразилия, Франция, Англия и Аргентина.

УПЛ ведет переговоры с трансляторами

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о потенциальных трансляторах единого телевизионного пула чемпионата Украины. По его словам к украинскому чемпионату проявляет интерес 11 потенциальных бродкастеров, пять украинских и шесть международных, среди них DAZN, Setanta и Eleven Sports. “Все клубы хотят, чтобы был единый телепул и увеличивались доходы от реализации прав", – сказал Дикий.

Ковалец возглавил аматорский клуб

Украинский специалист Сергей Ковалец вернулся к тренерской работе. Новой командой 53-летнего наставника стало "Полесье" (Ставки), выступающий в чемпионате Житомирской области. Последним местом работы Ковальца был "Черноморец", который он покинул в феврале.

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