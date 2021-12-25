Штраф для Динамо и Шахтера, контракт Вернидуба, награды УПЛ. Главные новости за 24 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за пятницу, 24 декабря

"Динамо" будет вынуждено заплатить 250 тысяч гривен за проявления расизма на стадионе во время матча с "Ворсклой". Кроме того, КДК присудил киевлянам штраф в 50 тысяч за некорректные высказывания помощника Луческу Эмиля Караса в адрес арбитра в матче против "Мариуполя". И еще 50 тысяч гривен "Динамо" потеряет из-за баннеров болельщиков, унижающих честь и достоинство соперника – в данном случае речь идет о Классическом. Аналогичный штраф получил и "Шахтер". В сумме киевский клуб заплатит 350 тысяч гривен, донецкий – 50 тысяч.

Как сообщает британское издание Evening Standard, в лондонском клубе склоняются к тому, чтобы отпустить Ярмоленко уже в январе, ведь контракт действует до конца сезона. Таким образом, "Вест Хэм" сможет уменьшить нагрузку на зарплатную ведомость. Но есть и другое мнение – полагают, что Ярмоленко может помочь команде в плей-офф Лиги Европы. На неделе появлялись новости об интересе лидера турецкой Суперлиги "Трабзонспора" к персоне Андрея.

Лучшим игроком чемпионата Украины по версии УПЛ, которая провела голосование среди болельщиков, стал форвард "Днепра-1" Артем Довбик. Следует заметить, что в шести матчах в этот период Артем забил восемь голов и отдал три результативных передачи! В голосовании он опередил Пихаленка, Буяльского, Аллахьяра и Ризныка. Лучшим тренером был признан наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник.

Украинский тренер Юрий Вернидуб подписал новый контракт с тираспольским "Шерифом". Соглашение рассчитано до 2024 года. Напомним, с "Шерифом" Вернидуб начал работать в 2020 году. Он выиграл чемпионат Молдовы, вышел в групповой этап Лиги Чемпионов, где сенсационно финишировал третьим, одолев "Шахтер" и "Реал". В плей-офф Лиги Европы команда Вернидуба сыграет с "Брагрой".

Но по версии авторитетной газеты The Guardian. Система выбора лучших отличалась от системы France Football. Издание предлагало своим экспертам, среди которых были известные в прошлом футболисты, тренеры и авторитетные журналисты, назвать 40 лучших игроков и расставить их в соответствующем порядке. Таким образом, больше всего баллов набрал именно Роберт Левандовский, более чем на 600 баллов опередив Лионеля Месси. Третье место занял Мохаммед Салах.

Горожане давно ищут себе нападающего. Раньше многие говорили о трансфере Кейна, но, похоже, форвард "Тоттенгема" в Манчестер не переедет. Теперь "Сити" сосредоточился на, возможно, талантливейшем бомбардире современности – норвежце Эрлинге Холанде. При этом он может обойтись Гвардиоле относительно дешево – 75 млн евро. Именно эта сумма прописана у него в договоре как клаусула. Правда, "Сити" придется выдержать конкуренцию со стороны "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Пари Сен-Жермен" и других грандов.