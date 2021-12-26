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Перспектива для Лунина и предложение по Мудрику. Главные новости за 25 декабря

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А также интерес Шахтера к бразильцу и проблеме Миная в поисках тренера

Перспектива для Лунина и предложение по Мудрику. Главные новости за 25 декабря

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 25 декабря

Лунин может переехать в Англию

Одно из испанских изданий сообщает, что Андрей Лунин заинтересовал боссов "Ньюкасла". Английский клуб, недавно сменивший владельца, планирует активную трансферную кампанию и второй номер "Реала" может пригодиться, ведь нынешние вратари "Ньюкасла" пропускают слишком много. К тому же настроен на трансфер и сам Андрей, который будет искать игровую практику. А "Ньюкасл" готов предложить ему более высокую зарплату, чем в "Реале".

Переговоры между Минаем и Шараном зашли в тупик

После встречи с потенциальным главным тренером руководство закарпатского клуба взяло паузу. Сообщается, что в "Минае" не готовы к резкому увеличению зарплат и повышению условий подготовки футболистов. В клубе рассчитывали, что Шаран будет использовать тех игроков, кто сейчас на контракте, однако тренер хочет пригласить новых исполнителей.

Английский клуб сделал предложение по Мудрику

"Брентфорд", занимающий 12 место в турнирной таблице АПЛ, сделал предложение "Шахтеру" относительно Михаила Мудрика. Он предложил за игрока 12 млн. евро плюс дополнительные бонусы, а самому игроку предлагал контракт на 5 лет с зарплатой в размере 28 тысяч фунтов в неделю. Однако "Шахтер" это предложение отклонил, потому что хочет сохранить Михаила в команде.

Шахтер интересуется бразильским форвардом

Одно из местных изданий приписывает горнякам интерес к 17-летнему форварду "Ботафого" Матеусу Насименто. По стилю игры его сравнивают с Эдинсоном Кавани, хотя в текущем сезоне он отличился только одним забитым мячом. Его стоимость оценивается в 5 млн. евро, при этом интерес также проявляет мадридский "Реал".

Аталанта покупает игрока, которого хотел Шахтер

Итальянские СМИ сообщают, что клуб из Бергамо договорился с "Сассуоло" о трансфере Жереми Бога. Ранее 24-летнего ивуарийца хотел получить в свою команду бывший тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. За игрока, отличившегося в нынешнем сезоне тремя результативными передачами, "Аталанта" заплатит 22 миллиона евро.

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