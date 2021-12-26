Перспектива для Лунина и предложение по Мудрику. Главные новости за 25 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 25 декабря

Одно из испанских изданий сообщает, что Андрей Лунин заинтересовал боссов "Ньюкасла". Английский клуб, недавно сменивший владельца, планирует активную трансферную кампанию и второй номер "Реала" может пригодиться, ведь нынешние вратари "Ньюкасла" пропускают слишком много. К тому же настроен на трансфер и сам Андрей, который будет искать игровую практику. А "Ньюкасл" готов предложить ему более высокую зарплату, чем в "Реале".

После встречи с потенциальным главным тренером руководство закарпатского клуба взяло паузу. Сообщается, что в "Минае" не готовы к резкому увеличению зарплат и повышению условий подготовки футболистов. В клубе рассчитывали, что Шаран будет использовать тех игроков, кто сейчас на контракте, однако тренер хочет пригласить новых исполнителей.

"Брентфорд", занимающий 12 место в турнирной таблице АПЛ, сделал предложение "Шахтеру" относительно Михаила Мудрика. Он предложил за игрока 12 млн. евро плюс дополнительные бонусы, а самому игроку предлагал контракт на 5 лет с зарплатой в размере 28 тысяч фунтов в неделю. Однако "Шахтер" это предложение отклонил, потому что хочет сохранить Михаила в команде.

Одно из местных изданий приписывает горнякам интерес к 17-летнему форварду "Ботафого" Матеусу Насименто. По стилю игры его сравнивают с Эдинсоном Кавани, хотя в текущем сезоне он отличился только одним забитым мячом. Его стоимость оценивается в 5 млн. евро, при этом интерес также проявляет мадридский "Реал".

Итальянские СМИ сообщают, что клуб из Бергамо договорился с "Сассуоло" о трансфере Жереми Бога. Ранее 24-летнего ивуарийца хотел получить в свою команду бывший тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. За игрока, отличившегося в нынешнем сезоне тремя результативными передачами, "Аталанта" заплатит 22 миллиона евро.