Яркая победа Ман Сити, английский интерес к Матвиенко. Главные новости за 26 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 26-е декабря.

В Англии стартовал традиционный Вoxing Day. В одном из центральных поединков дня между собой встретились "Ман Сити" и "Лестер". Для действующего чемпиона Англии эта игра не должна была принести трудностей, особенно после того, как подопечные Гвардиолы четыре раза забили до перерыва. Однако "лисы" ненадолго вернули интригу, сделав счет 4:3 во втором тайме. "Горожане" ответили еще двумя точными ударами, зафиксировав итоговый счет - 6:3. "Ман Сити" продолжает лидировать в Англии.

Последний месяц действующий победитель ЛЧ провел неудачно. У "Челси" хватало потерь, а потому команде Тухеля нужно было снова начинать побеждать. Со своей миссией они справились. Непростой поединок против "Астон Виллы" завершился в их пользу, несмотря на автогол Риса Джеймса. Два гола Жоржиньо с пенальти, а также точный удар Лукаку принесли "синим" победу - 3:1 и плюс три очка в копилку. В остальных матчах тура "Арсенал" продлил победную серию , "Тоттенхэм" взял реванш у "Кристал Пэлас" , а "Вест Хэм" проиграл на своем поле.

"Вест Хэм" ищет нового центрального защитника. Из-за травмы Анджело Огбонна, "молотки" выйдут на трансферный рынок уже зимой. Их кандидат номер один - Натан Аке из "Ман Сити", однако далеко не факт, что лондонский клуб сможет выплатить запрашиваемую сумму. Вторым в списке стоит фамилия игрока "Шахтера" Николая Матвиенко. Вероятно, его переход обойдется дешевле, да и летом "Вест Хэм" уже детально изучал персону украинского центрбека. До начала переговоров, по данным The Athletic, дело еще не доходило.

Польская "Легия" заинтересована в трансфере украинского кипера Максима Коваля. Об этом передает Meczyki. Основной страж ворот команды Артур Боруц травмирован, а его юные сменщики не впечатляют, из-за чего действующий чемпион ищет варианты на трансферном рынке. Коваль на данный момент защищает цвета саудовского "Аль-Фатех", контракт с которым действителен до конца сезона. Однако переход украинца в "Легию" может состояться уже зимой, поскольку игрок может досрочно расторгнуть контракт. Польский клуб идет на предпоследнем месте в чемпионате, а его цвета на данный момент защищает другой украинец - Игорь Харатин. В 13-ти матчах этого сезона Коваль пропустил 18 голов.

Карьерный период Юрченко в "Десне" вышел совсем коротким. Полузащитник в интервью Tribuna подтвердил, что разорвал контракт с черниговцами, в составе которых успел провести лишь семь матчей. По словам футболиста, в его сделке с клубом был специальный пункт, которым он воспользовался после окончания первого полугодия. Сам Юрченко пока не знает, где продолжит карьеру, а "Десна" все еще имеет перед ним небольшую задолженность по зарплате. На счету Владлена в этом сезоне один гол и две голевые передачи. Его прошлым клубом была луганская "Заря".