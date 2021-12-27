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Яркая победа Ман Сити, английский интерес к Матвиенко. Главные новости за 26 декабря

Общие новости
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Старт Вoxing Day, интерес к Ковалю, уход Юрченко - все это в главных новостях за воскресенье, 26-е декабря

Яркая победа Ман Сити, английский интерес к Матвиенко. Главные новости за 26 декабря

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 26-е декабря.

"Ман Сити" и "Лестер" выдали яркую перестрелку

В Англии стартовал традиционный Вoxing Day. В одном из центральных поединков дня между собой встретились "Ман Сити" и "Лестер". Для действующего чемпиона Англии эта игра не должна была принести трудностей, особенно после того, как подопечные Гвардиолы четыре раза забили до перерыва. Однако "лисы" ненадолго вернули интригу, сделав счет 4:3 во втором тайме. "Горожане" ответили еще двумя точными ударами, зафиксировав итоговый счет - 6:3. "Ман Сити" продолжает лидировать в Англии.

"Челси" добыл важную победу над командой Джеррарда

Последний месяц действующий победитель ЛЧ провел неудачно. У "Челси" хватало потерь, а потому команде Тухеля нужно было снова начинать побеждать. Со своей миссией они справились. Непростой поединок против "Астон Виллы" завершился в их пользу, несмотря на автогол Риса Джеймса. Два гола Жоржиньо с пенальти, а также точный удар Лукаку принесли "синим" победу - 3:1 и плюс три очка в копилку. В остальных матчах тура "Арсенал" продлил победную серию, "Тоттенхэм" взял реванш у "Кристал Пэлас", а "Вест Хэм" проиграл на своем поле.

Николай Матвиенко попал в сферу интересов клуба из АПЛ

"Вест Хэм" ищет нового центрального защитника. Из-за травмы Анджело Огбонна, "молотки" выйдут на трансферный рынок уже зимой. Их кандидат номер один - Натан Аке из "Ман Сити", однако далеко не факт, что лондонский клуб сможет выплатить запрашиваемую сумму. Вторым в списке стоит фамилия игрока "Шахтера" Николая Матвиенко. Вероятно, его переход обойдется дешевле, да и летом "Вест Хэм" уже детально изучал персону украинского центрбека. До начала переговоров, по данным The Athletic, дело еще не доходило.

Голкипер Максим Коваль может вернуться в Европу

Польская "Легия" заинтересована в трансфере украинского кипера Максима Коваля. Об этом передает Meczyki. Основной страж ворот команды Артур Боруц травмирован, а его юные сменщики не впечатляют, из-за чего действующий чемпион ищет варианты на трансферном рынке. Коваль на данный момент защищает цвета саудовского "Аль-Фатех", контракт с которым действителен до конца сезона. Однако переход украинца в "Легию" может состояться уже зимой, поскольку игрок может досрочно расторгнуть контракт. Польский клуб идет на предпоследнем месте в чемпионате, а его цвета на данный момент защищает другой украинец - Игорь Харатин. В 13-ти матчах этого сезона Коваль пропустил 18 голов.

Владлен Юрченко подтвердил свой уход из "Десны"

Карьерный период Юрченко в "Десне" вышел совсем коротким. Полузащитник в интервью Tribuna подтвердил, что разорвал контракт с черниговцами, в составе которых успел провести лишь семь матчей. По словам футболиста, в его сделке с клубом был специальный пункт, которым он воспользовался после окончания первого полугодия. Сам Юрченко пока не знает, где продолжит карьеру, а "Десна" все еще имеет перед ним небольшую задолженность по зарплате. На счету Владлена в этом сезоне один гол и две голевые передачи. Его прошлым клубом была луганская "Заря".

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