Шанс для Гуцуляка, цена на Довбике, награда для Мбаппе. Главные новости за 27 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 27 декабря

СМИ сообщили, что Александр Петраков включит в список игроков на матч плей-офф отбора к ЧМ вингера "Днепра-1" Алексея Гуцуляка. Такой вывод был сделан на основе информации о том, что УАФ оформляет британскую визу для футболиста. Сам Алексей подтвердил, что с ним связывались на этот счет, но заметил, что окончательно обрадуется, когда получит официальный вызов. В нынешнем сезоне Гуцуляк сыграл в 13 матчах, забил четыре гола и однажды ассистировал партнеру.

По словам Юрия Березы, клуб готов продать форварда, который, напомним, в текущем сезоне является лучшим бомбардиром УПЛ. Но Береза ​​подчеркнул, что сумма должна быть не менее десяти миллионов евро. При этом Довбик категорически против перехода в один из грандов УПЛ – "Динамо" или "Шахтер".

Из-за невыплаты зарплаты контракт с черниговским клубом расторг Владислав Калитвинцев. Об этом сообщают СМИ. В нынешнем сезоне Калитвинцев забил три гола и отдал четыре результативных передачи. Ранее "Десна" объявила о прекращении сотрудничества с Андреем Тотовицким, Филиппом Будковским и Владленом Юрченко, также ожидается, что клуб покинет Леван Арвеладзе.

Как известно, в декабре у Аллахьяра Саядманеша истек срок аренды в "Заре" и он вернулся в "Фенербахче". Но луганский клуб пытается убедить стамбульцев оставить нападающего в аренде еще на полгода. Ранее "Фенербахче" настаивал на полноценном выкупе игрока. Добавим, что Аллахьяр стал одним из лучших игроков "Зари" в первой половине сезона, на его счету девять голов в 24-х матчах.

О других украинских трансферных новостях

"Динамо" интересуется 17-летним израильтянином Ахмадом Эбрахимом из тель-авивского "Хапоэля", но на него также претендуют и другие клубы. Металлист подписал контракт с атакующим хавбеком Артуром Мурзой, который до этого выступал за Оболонь (5 голов в 15 матчах). "Ворскла" планирует арендовать у "Динамо" Владислава Кулача. По словам Цыганика, Роман Вантух заменит в "Днепре-1" Дубинчака, который вернется в Динамо, чтобы закрыть левый фланг после трансфера Миколенко. Также "Днепр-1" интересуется Максимом Луневым из "Зари".

Команда Рангника владела ощутимым территориальным преимуществом в игре с "Ньюкаслом", но сороки атаковали ворота Давида Де Хеа не меньше. Именно Ньюкасл открыл счет – уже на седьмой минуте отличился Сейнт-Максимин. Сравнять красным дьяволам удалось лишь в середине второго тайма – гол забил вышедший на замену Эдинсон Кавани. Игра так и завершилась – 1:1. По итогам 19-го тура МЮ пропустил вперед "Тоттенхэм" и позволил "Арсеналу" оторваться уже на семь очков. "Ньюкасл" остается предпоследним.

Европейская ассоциация клубов совместно с Европейской ассоциацией футбольных агентов определили лучших футболистов 2021 года. Лучшим голкипером был признан Джанлуиджи Доннарума, защитник – Леонардо Бонуччи, форвард – Роберт Левандовский, тренер – Роберто Манчини. А вот лучшим игроком достаточно неожиданно стал Килиан Мбаппе. Также специальную награду "Бомбардира всех времен" получил Криштиану Роналду.