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Рыкун: Зачем бежать 50-70 лишних метров, если можно пас отдать

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(1 голосов)

Легенда

Рыкун: Зачем бежать 50-70 лишних метров, если можно пас отдать

Новина українською

Экс-хавбек "Металлиста" Александр Рыкун в эфире Youtube-канала "pressing рассказал о своем стиле игры.

- Вы за всю карьеру не очень любили бегать.

– Я видел так: зачем туда бежать, если можно пас отдать? Зачем бежать 50-70 лишних метров? Одни вон бегают 15, 18 км.

- Вы в матче с "Брюгге", когда был гол+пас, пробежали 6,3 км.

– За два тайма?

- Да.

– Смотришь по данным – 150 действий. А толку на поле? Вроде все правильно делал – 150 действий, 100 отборов, 100 передач. И куда они?

- 6,3 км – это вы до центра поля доходили.

– Да это ты, наверное, только первые 30 минут посмотрел. Может, тогда два по 30 играли.

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В статье: Александр Рыкун Металлист (Харьков)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
29.12.2021 в 01:27
Такое сообщение нужно выделять жирным шрифтом)
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