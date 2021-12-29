Рыкун: Зачем бежать 50-70 лишних метров, если можно пас отдать
Легенда
Экс-хавбек "
- Вы за всю карьеру не очень любили бегать.
– Я видел так: зачем туда бежать, если можно пас отдать? Зачем бежать 50-70 лишних метров? Одни вон бегают 15, 18 км.
- Вы в матче с "Брюгге", когда был гол+пас, пробежали 6,3 км.
– За два тайма?
- Да.
– Смотришь по данным – 150 действий. А толку на поле? Вроде все правильно делал – 150 действий, 100 отборов, 100 передач. И куда они?
- 6,3 км – это вы до центра поля доходили.
– Да это ты, наверное, только первые 30 минут посмотрел. Может, тогда два по 30 играли.
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